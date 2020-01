Media Markt'ın 50'nci mağazası Antalya'da açıldı

İbrahim LALELİ- Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) - PERAKENDE elektronik mağaza zincirlerinden Media Markt, Türkiye\'de 50\'nci mağazasını Antalya\'da Mall Of Antalya Alışveriş Merkezi\'nde açtı. Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye\'de yatırımlara devam edeceklerini açıkladı. Açılışa özel indirim kampanyaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde mağaza önünde bekleyen vatandaşlar ürünleri alabilmek için yarıştı.

Türkiye genelinde 50\'nci Antalya\'da 3\'üncü mağazasını Mall of Antalya Alışveriş Merkezi\'nde açan Media Markt yönetimi, açılış öncesi gazetecilerle dün gece 7 Mehmet Restaurant\'ta bir araya geldi. Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Son 22 aydır kesintisiz olarak Türkiye\'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen elektronik perakendecisi olduklarını söyledi. Gökyıldırım, \"Son 18 ayda 18 mağaza açtık. Büyüme trendimizi taçlandıran Antalya\'da üçüncü, Türkiye\'de ise 50\'inci mağazamızı Antalya\'da açtık. Son 2 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştirdik\" dedi.

Bugün Türkiye\'de toplam 130 bin metrekarelik satış alanı ile elektronik perakende şirketleri arasında Türkiye\'nin en büyük satış alanına sahip olduklarını anlatan Yenal Gökyıldırım, ürün yelpazesi bakımında da rakiplerinin 2 katını aşan seçenekle tüketicileri buluşturduklarını söyledi. Önümüzdeki 40 günlük süreçte Türkiye\'de 4 yeni mağaza daha açacaklarını bildiren \"Gökyıldırım, yıl sonuna kadar bu dört mağaza ile birlikte toplam 8 mağaza daha açacağız\" diye konuştu.

Media Markt\'ın dünyanın 15 ülkesinde faaliyet gösteren 1016 mağazasında 65 bin çalışanı olan bir firma olduğunu anlatan Gökyıldırım, bir soru üzerine Türkiye ile Almanya arasındaki sorunları da değerlendirdi. Türkiye ile Almanya arasında çok köklü ilişkilerin olduğunu bildiren Yenal Gökyıldırım, iki ülke arasındaki sorunların kısa sürede çözümleneceğine inandığını söyledi.

Türkiye\'deki teknoloji marketlerinde en çok cep telefonlarının satıldığını da belirten Gökyıldırım, arkasından televizyon ve bilgisayarlar ile büyük ev aletlerinin geldiğini anlattı. Gökyıldım diğer ülkelerde ise bu sıralamanın farklı olduğunu belirterek Almanya\'da ilk sırada kahve makinalarının geldiğine dikkati çekti.

Günler öncesinden açılışa özel indirim kampanyaları ile 50\'nci mağazanın açılacağını duyuran Media Markt yönetimi açılış kurdelesini ise sabah saat 08.00\'de kesti. Sabahın erken saatinde mağaza önünde toplanan kalabalık, indirimleri ürünleri almak için uzun süre sırada bekledi. AVM\'nin arka bahçesinde bir ambulans olabilecek izdihamda rahatsızlanabilecekler için hazır bekletildi.

Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye Operasyon Direktörü Remko Rjinders, Ege- Akdeniz Bölge Direktörü Levent Bulut, Mall of Antalya Mağaza Müdürü Nurkan Taşlıca ve mağaza çalışanlarının katıldığı kurdele kesimi yapıldı. Ardından kapıda kuyruk oluşturan vatandaşlar teker teker içeri alındı. Mağazaya giren vatandaşlar almak istedikleri ürünlerin başında toplandı. Klima, cep telefonları ve televizyon stantları önünde toplanan kalabalık, alışveriş yaparken birbirleriyle yarıştı.

