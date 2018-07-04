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Ekonomi

Media Markt, Teknosa'yı satın almak için görüşüyor

Media Markt'ın Teknosa'nın tüm hisselerini almak istediği bildirildi

04 Temmuz 2018 21:37

Alman teknoloji perakendecisi Media Markt'ın, 210 mağazası bulunan Teknosa'yı satın almak için Sabancı Holding ile  görüşmeye başladığı iddia edildi. Türkiye'de 45 mağazası bulunan MediaMarkt'ın Teknosa'nın tüm hisselerini almak istediği bildirildi.

Alman teknoloji perakendecisi Media Markt, Türkiye'deki pozisyonunu güçlendirmek için Sabancı Holding'in sahibi olduğu bir diğer teknoloji perakendecisi Teknosa ile satın alma görüşmelerine başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Media Markt Teknosa'nın tüm hisselerini almak istiyor.

Teknosa hisseleri hareketlendi

Haber sonrasında Teknosa'nın (TKNS) hisseleri gün içindeki 5,19 TL'den TSİ 16:30'da 5,48 TL'ye çıktı. TSİ 17:00'da ise 5,21 TL'ye geriledi.

İlk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açan MediaMarkt, 14 adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 45 mağazası ile hizmet veriyor.

Teknosa'nın ise toplam 210 mağazası bulunuyor. 

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