Medi Bayreuth: 70 - Beşiktaş Sompo Japan: 78

İSTANBUL,(DHA) -

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan, Almanya ekibi Medi Bayreuth\'u 78-70 mağlup etti.

Almanya\'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu\'nda oynanan maçın ilk periyodunda Medi Bayreuth 20-19 üstünlük sağlarken, Beşiktaş soyunma odasına 39-38 önde gitti. Üçüncü periyodu 59-53 önde kapatan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 78-70 üstünlükle tamamladı.

DUSKO IVANOVIC: \"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK\"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, \"Güçlü bir takıma karşı oynadık, iyi oyunculara ve şutörlere sahipler. Çok iyi bir taraftar desteği var. Etkili defans yaptığımız anlarda iyi hücum ve doğru şutlarla galip gelmesini bildik. İyi bir zafer oldu ama bu ilk maç ve daha çok maçımız var\" dedi.

ROBİN BENZİNG: \"İYİ BİR GALİBİYET ALDIK\"

Siyah-beyazlı basketbolcu Robin Benzing ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \"İyi bir takıma karşı oynadık. Maça iyi başladık fakat sonra defanstaki etkinliğimizi kaybettik. İkinci yarıda iyi defans ve kontrollü oyunla istediğimiz şutları bulduk ve iyi bir galibiyet aldık.\"