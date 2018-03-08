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Spor

Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan: 81-76

İSTANBUL, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Almanya'nın Medi Bayreuth takımına 81-76 mağlup oldu

08 Mart 2018 02:50

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Almanya\'nın Medi Bayreuth takımına 81-76 mağlup oldu.
Oberfrankenhalle\'de oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-14 önde geçti. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren siyah-beyazlılar, 15-14\'lük periyot skoruyla devreye 34-29 geride girdi. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, maçın final periyoduna 12 sayı farkla üstün gitti: 64-52. Son periyotta iyi bir performans sergileyen ve 24-17\'lik çeyrek skoru yakalayan Beşiktaş, buna rağmen parkeden 81-76\'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla ev sahibi ekipten Gabe York oldu.

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