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Kültür-Sanat

Medeniyetler 'Sanat Sokağı'nda yaşatılacak

Urartu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait figürler, Van belediyesince taşlara işlenerek Sanat Sokağı'nda sergilenecek.

03 Şubat 2009 02:00

Tarihte Van ve çevresinde hüküm süren Urartular, Selçuklular ve Osmanlılara ait figürler, Van Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce taş üzerine işlenerek Sanat Sokağı'nda sergilenecek.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan, kentin en işlek yerlerinden Sanat Sokağı, Van Belediyesinin hazırladığı projeyle tarihe ışık tutacak.

Van Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayşe Şeyran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanat Sokağı'nın kent mimarisine uygun olarak restore edileceğini, sokağın giriş ve çıkışının taş kemerlerle süsleneceğini söyledi.

Kemerlere Urartular başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ait figürlerin işleneceğini ifade eden Ayşe Şeyran, figürlerin ayrıca taş kalıplara işlenerek sokağın çeşitli bölümlerinde sergileneceğini kaydetti.

Şeyran, Van'ın taş rezervi açısından önemli bir yere sahip olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:

"Van'ın hem taş rezervi hem de tarihi zenginliğini göz önünde bulundurarak Sanat Sokağı için restorasyon projesi hazırladık. Sokakta tamamen doğal taş kullanılacak. Bazalt, Ahlat taşı, traverten, andezit gibi taş çeşitlerini gerek yer döşemesinde gerekse duvar işlemelerinde kullanacağız."

Duvar kaplamalarında vitray kullanılacağını ifade eden Şeyran, sokağa konulacak aslan, kuş gibi hayvan maketlerinin ağzından su akacağını, suyun 60 santimetre genişliğinde ve 2,5 metre uzunluğundaki havuza döküleceğini söyledi.

Şeyran, havuz başında da çeşitli hayvan maketlerinin yer alacağını belirterek, "Sokakta ayrıca birçok sanatsal figür bulunacak. Bunların yanı sıra su oyunları, ışıklandırma, çöp kutuları, ağaçtan banklar ve birçok detaya yer verilecek" dedi.

Sokağın mayıs ayına kadar tamamlanmasının planlandığını kaydeden Ayşe Şeyran, sokaktaki yapıların kötü bir görüntü oluşturmaması için esnafla görüşülerek sokağa yakışır şekilde yeniden düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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