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Yaşam

MEDENİYETLER KRALİÇESİ BALTIK CUMHURİYETLERİ'NDEN SAMSUN (A.A)

15 Kasım 2010 11:19

-MEDENİYETLER KRALİÇESİ BALTIK CUMHURİYETLERİ'NDEN SAMSUN (A.A) - 15.11.2010 - ''2010 Dünya Medeniyetler Kraliçesi Güzellik Yarışması'' Samsun'un Atakum ilçesinde yapıldı. Marin Butik Otel'deki etkinlikte, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden katılan mankenler birinci olmak için yarıştı. Renasens Ajans tarafından düzenlenen organizasyonda 20 ülkenin güzelleri, birincilik için podyuma çıktı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Alp Yalman ve organizasyonun Onursal Başkanı Süha Özgermi görev aldı. Birincilik tacını Baltık Cumhuriyetleri'nden Erika Vilimaityte'nin taktığı yarışmada, Litvanya'dan Auste Kask ikinciliği, Gine'den Sonia Da Silva Cachov üçüncülüğü elde etti. Macaristan'dan Monika Hellgota ise ''Amazon güzeli'' seçildi.

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