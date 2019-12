-MEDENİYETLER KOROSU NOBEL'E ADAY HATAY (A.A) - 14.04.2011 - Müslüman, Yahudi ve Hristiyan dinlerine mensup 120 kişiden oluşan Antakya Medeniyetler Korusu, "2012 Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi. İlk kez Hatay Valiliği'nce 2007'de "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında oluşturulan ve gösterilen yoğun ilgi üzerine de bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 80 konser veren Medeniyetler Korosu, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmenin gururunu yaşıyor. Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini izleyen ve koro hakkında bilgi edinen bazı bakan, rektör, bilim adamları, büyükelçi, profesör, sanatçı ve daha önce Nobel ödülü kazanmış kişilerin önerisiyle, "2012 Yılı Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildiklerinin kedilerine bir yazı ile bildirildiğini söyledi. Koronun, 3 semavi dine mensup farklı kültürlerin temsilcilerinden oluştuğunu ifade eden Özfırat, "Kadın ve erkek 120 kişilik koroda, imam, papaz, rahibe, öğrenci, öğretmen, manifaturacı, ev hanımı, kuyumcu, mimar ve emekli gibi farklı meslek grupları ve pozisyonlardan kişiler bulunuyor" dedi. Özfırat, korodaki Müslüman, Hristiyan ve Yahudi dinlerine mensup, Alevi, Sünni, Katolik, Ortodoks, Ermeni ve Musevi vatandaşların dostluk ve kardeşlik mesajları verdiklerine dikkati çekerek, "Seslendirdiğimiz yaklaşık 20 parça içinde peygamberlerin isimleri geçmiyor. Hiçbir dini de övmüyoruz. Tüm insanlık tek ve ortak Allah'a inanıyor. Koromuzda barışı ve yüce Allah'ı öne çıkaran ilahiler seslendiriyoruz" diye konuştu. -İLK YURT DIŞI KONSER NEW YORK'TA"- Özfırat, 2 yıl önce Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde tüm ülkelerin büyükelçilerinin katıldığı iftar yemeğinde verdikleri konserde ayakta alkışlandıklarını anımsatarak, "O an yaşadığımız gururu anlatmak mümkün değil. İlk yurt dışı konserlerimizi ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilmesi nedeniyle New York'ta verdik" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış'ın koroyla yakından ilgilendiğini anlatan Özfırat, şöyle devam etti: "3 yıl içinde 6'sı yurtdışı toplam 80 konser verdik. Başbakanımız, özel uçak göndererek Berlin, New York, Belçika, Atina, Paris ve Viyana'da konser vermemizi sağladı. Özellikle Belçika'da AB Parlamentosu üyelerine verdiğimiz konserin ardından konuşma yapan Başbakanımız Erdoğan, AB Parlamentosu üyelerine dönerek, 'Bizim değişik din ve mezheplerden oluşan anlamlı bir koromuz var. Hepsi kardeş gibi omuz omuza ilahiler söylüyorlar. Ya sizin neyiniz var?' diye sormuştu. Gerçekten biz bunu Antakya'da başardık. Herkes ibadetini de ticaretini de serbest yapıyor. Büyük ülkeler neden halen savaşıyorlar?" -ABD'DE TURNEYE ÇIKACAKLAR- Özfırat, liseyi Antakya'da okuyan ve şu anda Washington Büyükelçisi olan Antakya hayranı Namık Tan ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun katkısıyla ABD'de turneye çıkacaklarını da vurguladı. En büyük hayallerinin ise Gazze şeridinde bir tarafta İsrail, diğer tarafta Filistinlilerin bulunacağı alanda konser vermek olduğunu ifade eden Özfırat, "Biz bunu başardık. Sandığınız kadar zor değil. Siz de deneyin başarırsınız?" mesajını vermek istediklerini kaydetti. Konserlerden ücret almadıklarını belirten Özfırat, bunun yerine, Mehmetçik ve Lösemili Çocuklar Vakfı gibi hayır kurumlarına katkı sağlanmasını istediklerini, verdikleri konser ile bedensel engelli 50 ihtiyaç sahibi vatandaşı tekerlekli sandalyeye kavuşturduklarını sözlerine ekledi.