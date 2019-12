-Medeniyet yürüyüşümüze engel olmaz KARS (A.A) - 30.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Terör ancak bizim hızımızı biraz kesebilir, enerjimizi biraz boşa harcamamıza neden olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin medeniyet yürüyüşüne asla ve asla engel olamaz'' dedi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Kars Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ''Kaşgar'dan Endülüs'e Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları Gazi Kars Şehrengizi'' adlı toplantıya katıldı. Türkiye'nin 2023 hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Yıldırım, ''Kim ne yaparsa yapsın, kim ne plan kurarsa kursun, kim ne işlemle uğraşırsa uğraşsın, isterlerse terör belasını başımıza sarsınlar hiç ama hiç çaresi yok. Türkiye muasır medeniyetler seviyesine kararlı bir şekilde yürümeye devam edecek. Atatürk'ün bize hedef gösterdiği o noktaya gideceğiz. Terör ancak bizim hızımızı biraz kesebilir, enerjimizi biraz boşa harcamamıza neden olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin medeniyet yürüyüşüne asla ve asla engel olamaz'' diye konuştu. Van'da yaşanan depremde milli birlik ve beraberlik ruhunun doruğa ulaştığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: ''Son yaşadığımız Van depremi bir kez daha göstermiştir, Türk milleti büyük bir millettir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, Lazıyla, Terekemesiyle, Azerisiyle, Sünnisiyle, Alevisiyle kardeştir, birdir, beraberdir. İşte bu kardeşlik bu depremde doruğa çıkmıştır. Ümit ederim ki bu bazılarına önemli bir mesaj olmuştur. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, bu ülkenin gücünü sınamaya çalışanlara önemli bir mesaj olmuştur. Van depreminde kardeşliği gördük, sevgiyi, dayanışmayı gördük. Van depreminde büyük Türk milletinin sabrını, metanetini, cesaretini gördük. Cenabımevlam böyle acıları bize bir daha yaşatmasın ama her zaman, her şart altında birliğimizi, beraberliğimizi, 74 milyonun kardeşliğini muhafaza etmek için de her türlü gayreti ve fedakarlığı göstermek mecburiyetindeyiz.'' Yıldırım, Türk bayrağının önemini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Kolay dalgalanmıyor. Onun üzerindeki hilal ve yıldız, şehit kanlarıyla birleşerek bu bayrak meydana geldi. Bu bayrağın gölgesinde hepimiz, bağımsız, birlik olarak, beraber olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz. Vefa borcumuzu ödemeye devam edeceğiz. Bunun aksini kim düşünürse düşünsün sonu hüsrandır. Bunun bilinmesi lazım. Bizim bugün artık daha fazla birlikte olmaya ihtiyacımız var. Daha fazla birlikte omuz omuza vererek çalışmaya ihtiyacımız var. Ülkemizi kalkındırmakla kalmayıp bölge ülkelerinin, Türk dünyasının bütün ülkeleriyle kucaklaşıp el ele vererek halklarımızın, ülkelerimizin geleceği için, refahı için, mutluluğu için beraber olmamız lazım, birlik olmamız lazım. İşte serhat Kars şehri de bu birlikteliği, bu beraberliği gösteren bu önemli toplantıyı kurtuluşunun 91. yılında gerçekleştiriyor.''