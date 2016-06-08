Medeni Yıldırım davasının 4. duruşması bugün görülecek

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 28 Haziran 2013’te kalekol yapımını protesto eylemi sırasında askerlerce öldürülen Medeni Yıldırım davasının 4. duruşması 8 Haziran’da Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

2 Mart’ta görülen 3. duruşmada tek sanığın bulunduğu davada tutuksuz yargılanan er Adem Ç.’nin tutuklanması ve olay yerinde keşif yapılması talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedilirken, duruşma 8 Haziran tarihine ertelenmişti.

3. Duruşmada neler oldu?

Bir önceki duruşmada sanık asker telekonferans yoluyla duruşma salonuna bağlanarak ifade vermişti. Tutuksuz yargılanan er Adem Ç.’nin Kocaeli’nden SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada ilk olarak söz alan Medeni Yıldırım’ın ailesinin avukatları Mehmet Emin Aktar ve Keziban Yılmaz, tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasını talep etmişti.

Tutuksuz sanık Adem Ç. de ifadesinde olaylarla ilgili görüntülerin bulunduğu CD’yi sildiğine dair bir ifadesinin olmadığını belirterek, “Ben sadece videoyu uzman çavuşun çektiğini söyledim. Komutanlar bu görüntüleri silmemi rica ettiler. Ben de sildiğimi ifade ettim” dedi.

Olayda biksi silah ile ateş edildiğinin söylendiğini kaydeden Adem Ç., “Ancak bu silah balistiğe gitmelidir. Biksi ile ateş edilmiş olsa balistikte çıkması gerekirdi. Ben olay sırasında nizamiye nöbeti tutuyordum. Nizamiye önünde siyah dumanlar vardı. Çünkü çadır yanıyordu. Çadırların yanmadığını düşünsek dahi Medeni Yıldırım’ın öldüğü yer bellidir. Biksi silahı o tarafı görüyorsa ben tüm suçlamaları kabul ediyorum. Ben suçu işlemedim” dedi.

Mahkeme, sanığın tutuklanması ve olay yerinde keşif yapılması talebinin reddine karar veren mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 8 Haziran tarihine ertelenmişti.

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