Medeni Yıldırım davası yine ertelendi!

Diyarbakır Lice’de karakol protestosunda asker kurşunuyla öldürülen Medeni Yıldırım davasında, tanıklar dinlendi.

28 Haziran 2013 tarihinde kalekol yapımını protesto eylemi Medeni Yıldırım'ın askerlerce katledilmesiyle ilgili davanın 4'üncü duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan tek asker sanık Adem Çiftçi katılmazken, Yıldırım'ın ailesi ve avukatları katıldı. Duruşmayı ayrıca HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel de izledi.

Tanıklar, askerlerin durduk yere ateş açmaya başladığını söylemesi üzerine hâkim tanıklara, "Madem askerler üzerinize ateş açtı, siz niye vurulmadınız?" diye sordu. Tanıklardan Sevim Yıldırım, olay tarihinde orada olduğunu ifade ederek, "Basın açıklaması yapıldı. Bir şey yoktu. Sonra birden silah sesleri gelmeye başladı. Silah sesinden sonra gaz geldi. Dönüşte baktım biri önümde yatıyordu. Birkaç kişi kaldırdık ve o esnada üzerimize asker kulübelerinden ateş açıldı. Hangi kulübe olduğunu bilmiyorum. Karakola herhangi bir EYP ve taş atıldığını görmedim. Yakılan çadır ve iş makinelerini de görmedim" dedi.

Dava avukatlarından M. Emin Aktar da, olay yerinde bulunan boş kovanların jandarma tarafından atıldığını belirterek, bir tek silahtan 82 kovanın çıktığını ve olay yerinde ise toplamda 27 silahın kullanıldığını söyledi. "Neden diğer dosyada ateş edenler tespit edilmedi" diyen Aktar, “Yargılamadan adalet çıkmayacağını biliyoruz. Eylem ile ceza arasında bir uygulamanın ve orantının olmadığı ortadadır” dedi.

"Diğer askerlere de dava açılsın"

Yıldırım ailesinin avukatlarından Keziban Yılmaz ise, sadece bir askere dava açılmasının kabul edilemez olduğunu aktararak, olay anında orada bulunan diğer askerlerin de yargılanmasını talep etti.

“Merminin geldiği yönde bulunan silah incelenmedi”

Yine aile avukatlarından Hanım Gökdere, merminin geliş yönüyle ilgili olarak otopside bulunduğunu ve atış yönüyle ilgili tüm kulübelerde tek tek incelemenin yapıldığını fakat nizamiye kapısında bulunan biksi tipi silahın incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekti.

Yargılanan asker Adem Çiftçi'nin avukatı Sait Yılmaz ise, olayın müvekkilinin üzerine yıkılmak istendiğini söyledi. Müvekkilinin hiç silah kullanmadığını savunan Yılmaz, diğer tanıklar Uğur Güneş, Recep Cansu ve İlker Soydam'ın dinlenmesini talep etti. Yıldırım'ın avukatları da bu talebe katıldıklarını belirterek diğer tanıkların dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti ise ara kararında, söz konusu tanıklar hakkında daha önceden yakalama kararı çıkarıldığını, ancak temin edilemediklerini ifade ederek, ara karardan vazgeçmesine karar verdi.

Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Adem Çiftçi'nin bir sonraki duruşmada SEGBİS ile hazır edilmesine, varsa tevsi tahkikat yoksa esas hakkındaki mütalaasını bildirmesi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine karar verdi. Duruşma, 13 Ekim'e ertelenirken, sonraki duruşmada salonda ‘güvenlik’ önleminin alınması da istendi.