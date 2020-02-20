Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK rapor hazırlamayacağını bildirdi

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nde 2013 yılında yapılan kalekol protestosunda askerlerin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitiren Medeni Yıldırım'ı "olası kastla öldürmekten" yargılanan er Adem Çiftçi'nin yargılandığı davanın 9. duruşması görüldü. TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacağını mahkemeye bildirdi.

28 Haziran 2013’te yapılan karakol-kalekol protestosunda askerlerin açtığı ateş sonucunda Medeni Yıldırım yaşamını yitirirken, 8 kişi ise yaralandı. Protestonun yapıldığı alan yapılan olay yeri incelemesinde askerlerin silahından çıkan 317 adet kovan bulundu.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşmasına, Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım ve avukatları Reyhan Yalçındağ, Zeynep Işık, Mehmet Emin Aktar ve Raci Bilici katıldı. Daha önce Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılma talebinde bulunan sanık Çiftçi ve avukatı, müsait SEGBİS odası bulunmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

TÜBİTAK rapor hazırlamayacak

İstanbul ATK, TÜBİTAK ve TRT’ye yazılan müzakerelere verilen cevaplar okundu. Mahkeme başkanı, TRT ve İstanbul ATK’nin görüntüleri iyileştirebileceğini bildirdiği, TÜBİTAK’ın ise olayın görüntülerine dair rapor düzenlenemeyeceğini bildirdiğini kaydetti.

Mahkeme aynı konuda daha önce de TRT’den rapor istemiş, ancak 16 Mayıs 2019 tarihli duruşmada TRT mahkemeye gönderdiği yanıtta bilirkişi raporu hazırlayacak imkanlarının olmadığını belirtmişti.

Ardından söz verilen anne Fahriye Yıldırım, önceki ifadelerini tekrarlayarak, şikâyetçi olduğunu söyledi. Yıldırım ailesi avukatlarından Reyhan Yalçındağ ise, bilirkişi raporlarının zamanında tebliğ edilmemesine tepki gösterdi. Avukat Mehmet Emin Aktar da TRT ve TÜBİTAK’ın rapor hazırlamaktan kaçındıklarını ve hakikat arayışına dahil olmak istemediklerini dile getirdi.

Silahın kaç atış yaptığı araştırılacak

Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı 14 Mayıs'a erteledi. Mahkeme, ayrıca şu kararları aldı: "Sanık ve müdafilerine SEGBİS’le duruşmaya katılmaları için mahal mahkemelerine talimat yazılması, Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvar’ına müzekkere yazılarak biksi silahının tetiğine basmakla 10 adet mermi atıp atmadığı hususunda rapor istenilmesi, olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını içerir CD’nin TRT’ye gönderilerek, ses kalitesinin ileri teknoloji ile iyileştirilmesi sağlanarak CD’nin mahkemeye gönderilmesinin istenilmesi ve 2-3 nolu müzekkerelere cevap verildiğinde duruşma günü beklenilmeksizin dosyanın kül halinde Ankara ACM’ye gönderilerek, Antep BAM 1. Ceza Dairesinin ilamında 2 nolu bozma nedeni doğrultusunda heyet halindeki bilirkişilere verilmesi ve rapor alınmasının istenilmesi.”