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Spor

Medel ve Isla Dünya Kupası'nda yok

Messi'den Dünya Kupası'na hattrick'li merhaba  Muslera galip İSTANBUL,(DHA) FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde dün gece son maçlar oynandı

11 Ekim 2017 12:33

Messi\'den Dünya Kupası\'na hattrick\'li merhaba 

Muslera galip

İSTANBUL,(DHA)

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri\'nde dün gece son maçlar oynandı. Son maçlar öncesinde 3\'üncü sırada olan Şili, Brezilya\'ya kaybedince Dünya Kupası sıralamasının dışında kaldı. Allianz Parque\'de oynanan karşılaşmada Brezilya şov vardı. Sambacılar, 55\'inci dakikada Paulinho, 57 ve 90\'ıncı dakikada Gabriel Jesus\'un attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve Şili\'yi Dünya Kupası sıralamasının dışına itti. Şili\'de Beşiktaşlı Medel ve Fenerbahçeli Isla 90 dakikada sahada kalırken, Isla 68\'inci dakikada sarı kart gördü.
MESSİ\'NİN HATTRİCK\'İ DÜNYA KUPASI\'NI GETİRDİ
Gruplarda gösterdiği performansla Dünya Kupası\'na gidemeyecekler gibi yorumlar alan Arjantin, son maçında Ekvador\'u deplasmanda Lionel Messi\'nin harika performansıyla devirdi ve Dünya Kupası\'na doğrudan gitmeye hak kazandı. Olimpico Atahualpa\'da oynanan karşılaşmada 1\'inci dakikada Ibarra\'nın attığı golle şok yaşayan Arjantin, sonrasında Lionel Messi\'nin 12, 20 ve 62\'inci dakikalarda hattrick\'i ile maçı kazandı ve doğrudan Dünya Kupası\'na gitmeye hak kazandı.
MUSLERA GALİP
Muslera\'nın forma giydiği maçta Uruguay, Bolivya\'yı konuk etti. Centenario Stadı\'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Uruguay\'a galibiyeti getiren golleri 40\'ıncı dakikada Martin Cacares, 42\'nci dakikada Edinson Cavani, 60 ve 76\'ncı dakikada Luis Suarez kaydetti. Karşılaşmada Bolivya\'nın gollerini 24\'üncü dakikada Gaston Ramivez (k.k) 79\'uncu dakikada Diego Godin (k.k) attı.
Uruguay bu galibiyetle sıralamada ikinci olarak Dünya Kupası biletini aldı.

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