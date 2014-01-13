MEDEL, HSYK teklifinin AB kurumlarınca protesto edilmesi çağrısında bulundu

Demokrasi ve Özgürlükler İçin Avrupalı Yargıçlar Birliği (MEDEL), Türkiye’de HSYK Değişiklik Teklifi üzerine demokrasi, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının korunması çağrısı yapan bir Deklarasyon yayınladı.

Deklarasyonda Avrupa Konseyi yargı bağımsızlığı hakkında kabul görmüş minimum standartlara aykırılık taşıdığı belirtilerek ‘’Türkiye’nin, demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına saygı gösterilen ülkeler topluluğunun bir üyesi olarak kalması’’ çağrısında bulunuldu.

MEDEL’in tüm AB kurumlarına ve dünyadaki insan haklarını savunan tüm kurumlara yasa tasarısının protesto edilmesi çağrısında bulunduğu deklerasyon şöyle:

Türkiye: Demokrasi, hukuk devleti ve yargının bağımsızlığı

Son günlerde, MEDEL Demokrasi ve Özgürlükler İçin Avrupalı Yargıçlar Birliği), Türkiye’de demokrasinin istikrarı, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının mevcudiyeti hakkında büyük endişelere sebep olan haberler almıştır.

Aslında, bu haberler yargının en yüksek idari organı, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının koruyucusu HSYK'nın yapısında acil değişiklik öngören düzenlemeye ilişkindir. Değişiklik teklifi, yargıçların ve savcıların kariyerlerine ve yargının iç işleyişine Hükümetin doğrudan müdahalesine izin vermektedir.

Bu değişiklik teklifi, birçok Avrupa kurumu tarafından (Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği) yargı bağımsızlığı hakkında kabul görmüş minimum standartlara aykırılık taşımaktadır.

MEDEL, Türk hükümetinin yargı üzerinde hâkimiyet kurma amacını şiddetle protesto eder ve tüm Avrupa kurumlarına bu değişiklik teklifinin tehlikeli sonuçları hakkında rapor vereceğini bildirir.

MEDEL, ayrıca tüm AB kurumlarına ve dünyadaki insan haklarını savunan tüm kurumlara protestoya katılmaları ve bu tür bir değişikliğin demokrasiye ve Türkiye’de yargı erkinin bağımsızlığına bir saldırı olduğunu Türk otoritelerine derhal bildirmeleri için çağrı yapmaktadır.

Son olarak, MEDEL, Türk Parlamentosuna seslenmektedir ve Türkiye’nin, demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına saygı gösterilen ülkeler topluluğunun bir üyesi olarak kalması için bu düzenlemeyi reddetmesini istemektedir.