HSYK, Avrupa Yargıçlar Birliği'nin 'tarafsızlık ve baskı' uyarısına ne yanıt verdi?

Avrupa Yargıçlar Birliği'nin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu hükümetin temsilcisi olmakla suçlayan deklerasyonuna HSYK, "Söz konusu bildirinin taraflı bir bakış açısı ile hazırlandığı ve YARSAV’ın dayanaksız görüşlerini yansıttığı ortaya çıkmaktadır" ifadesiyle yanıt verdi.

Avrupa Yargıçlar Birliği Türkiye'deki yargıya ilişkin deklerasyonunda, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlal edildiği ve yasama yürütme yargı erklerinin birbirine yaklaştığı uyarısında bulunulmuştu. Öte yandan HSYK'ya hükümete yakın isimlerin seçildiği ve yapılan atamaların yargıçlar üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı da deklarasyondaki tespitler arasında yer aldı.

HSYK'nın yazılı açıklamasında, kurulda hükümetin atandığı bir üye bulunmadığı, kurulun hükümeti değil, yargı camiasını temsil ettiği belirtilerek, "Avrupa Yargıçlar Birliği'nin yaptığı çalışmanın bilimselliğinin ve ciddiyetinin sorgulanması gerekir" denildi.

İşte HSYK'nın açıklaması:

Bazı basın yayın organlarında Avrupa Yargıçlar Birliği tarafından yayımlanan bildiriye atfen yapılan haberler nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile yalnızca yüksek yargı üyelerinden oluşan Kurulun yapısı değiştirilmiştir. Yüksek yargı üyelerinin yanı sıra ilk derece mahkemelerinden de üye seçilmesi ile hâkim ve savcıların Kurulda yüksek oranda temsil edilmelerinin önü açılmıştır.

Yapılan anayasa değişikliği uyarınca yüksek yargıdan ve ilk derece mahkemelerinden seçilecek olan üyelerin yine bu mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcıların oyları ile belirlenmesi esası kabul edilmiş, yüksek yargıda ve ilk derece mahkemelerinde görevli bütün hâkim ve savcıların katıldığı seçimler sonucunda Kurul Üyeleri seçilmiş ve Kurulumuz bu şekilde oluşturulmuştur. Görüldüğü gibi Kurulumuza Hükümet tarafından atanmış hiçbir üye bulunmamaktadır. Kurulumuzun seçimle gelen 16 üyesi de meslektaşların oyları ile seçilmiştir. Dolayısıyla seçimle gelen Üyeler Hükümeti değil kendilerini seçen hâkim ve savcılar ile içinden çıktıkları yargı camiasını temsil etmektedirler.

Habere konu bildiriyi hazırlayan Avrupa Yargıçlar Birliği, Avrupa Ülkelerindeki hâkimlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının üye olduğu resmi sıfatı bulunmayan bir dernekler federasyonudur. Bu kuruluşa ülkemizden de kısa adı YARSAV olan derneğin üye olduğu bilinmektedir. Sözü edilen derneğin rutin söylemlerinin hiçbir araştırma ve inceleme yapılmadan bildiride yer alması ve bildiriye dayanak teşkil etmesi bu çalışmanın bilimselliğinin ve ciddiyetinin sorgulanması gerektiğini göstermektedir.

Kurulumuz ve uygulamaları ile ilgili bilimsel değerlendirmelere ulaşılmak istenildiği takdirde öncelikle Avrupa Birliğinin resmi organları tarafından hazırlanan ilerleme raporları ve istişari ziyaret raporları incelenmelidir.

Bu raporlardaki değerlendirmeler dikkate alındığında Avrupa Yargıçlar Birliği tarafından yayımlanan söz konusu bildirinin taraflı bir bakış açısı ile hazırlandığı ve YARSAV’ın dayanaksız görüşlerini yansıttığı ortaya çıkmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.