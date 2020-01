'Medcezir' yeni sezonda çok konuşulacak

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı Ay Yapım’ın iddialı dizisi ‘Medcezir’ yakında Star TV’de ekranlara gelecek. Hayranları adeta çıldırmış gibi bekliyorlar. Diziyle ilgili son haber ise dizinin setini ziyaret eden Warner Bros yetkililerinin, yapım ekibini oyuncu kadrosu ve mekan seçimindeki başarıları için tebrik etmesi. Şimdi diyebiliriz ki tabii tebrik ederler, dizi onların, tabii ki destek olurlar… Ancak doğruya doğru; tanıtımlardan ve fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla bence de çok başarılı.

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Murat Aygen ve Can Gürzap isimler duyunca zaten hiçbir şey görmeden de zihnimde olur gibi geliyordu. Senaryosunu da Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu ikilisi yazıyorsa, 'O iş tutar' diyor insan.

Kıvanç dizisi illaki tutar mı?

Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Kuzey-Güney’den sonra bir uyarlama ile dönüyor ve başrolü ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile paylaşıyor. ‘Kelebeğin Rüyası’ filminde de birlikte rol almışlardı. Dizi, Nermin Bezmen’in ‘Kurt Seyt & Shura’ adlı kitabından senaryolaştırılıyor. Benim tereddütüm ise kitabın tarihi ve politik olması. Tabii ki aşk da var, olmazsa olmaz. Ancak hatırlarsak Hazal Kaya’nın da çok fazla hayranı olmasına rağmen dönem dizisi tutmamıştı.

Bir yapımcının en çok yanıldığı nokta sadece başrole değer verip, bu isimler kesin tutar demek. Ancak tek önemli nokta bu değil, daha doğrusu ilki değil. Her zaman söylediğim gibi senaryo her işte en önemlisi. Kitabın iyi olsa da senaryo kötüyse iyi bir dizi çıkarmıyor. Bu nedenle çok riskli bir iş bence şu an.

‘Kaçak’ biraz ‘Kurtlar Vadisi’ tadında mı?

‘Kurtlar Vadisi’nde Memati rolüyle fenomen olan Gürkan Uygun, yeni sezonda atv’nin ‘Kaçak’ dizisinde oynayacak. Dizinin cast’ında ayrıca Berk Hakman, Mustafa Avkıran, Begüm Birgören ve Özlem Yılmaz isimleri yer alıyor.

Süreç Film yapımcılığındaki dizi yeraltı dünyası, kimlik değiştirme gibi konularından ötürü bana biraz ‘Kurtlar Vadisi’nin başlangıcını hatırlattı. Ancak hikayesi dikkat çekici görünüyor.