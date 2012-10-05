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Bilim / Teknoloji

Medal of Honor: Warfighter’ın beta sürümü bugün çıkıyor

Oyun 26 Ekim’de PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için satışa sunulacak

05 Ekim 2012 18:37

 

EA, Medal of Honor: Warfighter’ın beta sürümünü bugün yayınlacağını oyunun kendi internet sitesi üzerinden duyurdu. 
log.com.tr'de yer alan habere göre; Danger Close’un geliştirdiği ünlü aksiyon oyunu Medal of Honor’ın son sürümü Warfighter’da, HotSpot isimli yeni bir multiplayer mod bulunuyor. Oyuncular  atak ve savunmalarını Bosna’daki  Sarajevo Stadyumunda gerçekleştiriyor. Call of Duty: Black Ops 2’ye rakip olması beklenen Medal of Honor: Warfighter, Battlefield 3 ve Need for Speed: The Run’ın oyun motoru Frostbite’ı kullanıyor. Buna ek olarak oyunun beta sürümüne katılanlar full sürüme geçtiğinde 60 dakika sürecek olan Double XP bonus’a sahip olacak. Aksiyon, macera kategorisinin en önemli oyunlarından biri olan Medal of Honor’ın yeni sürümü Warfighter, 26 Ekim’de PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için satışa sunulacak.

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