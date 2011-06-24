-MECNUR ÇOLAK TEKRAR EMNİYETTE İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan Mecnur Çolak, emniyette ifade verirken rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltında bulunan eski futbolculardan Mecnur Çolak, ifade verdiği sırada midesinden rahatsızlandı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çolak, tedavisinin ardından tekrar emniyete götürüldü.