Mecnun'un yeni 'Leyla'sı belli oldu

T24 - 'Leyla ile Mecnun' dizisinin durdurulan çekimleri yeniden başlıyor.







Yapım şirketi Eflatun Film'in, sayıları önce 5, ardından 30'a kadar çıkan Leyla adayları arasından son olarak güzel oyuncu Zeynep Çamcı'da karar kıldığı öğrenildi.

30 Ekim'de ekrana gelecek



Dizinin Oyuncularından Ushan Çakır'ın Ezgi Asaroğlu'nu darp etmesinin ardından durdurulan çekimler nedeniyle yayınına ara verilen "Leyla ile Mecnun"un 30. bölümü 17 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek.

Çamcı, Recep İvedik adlı filmdeki performansıyla komedisever izleyicilerden tam not almıştı.





