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Spor

Mecnun Otyakmaz'ın ismi caddeye verildi

SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ismi, Sivas Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile stadyum yanındaki caddeye verildi

16 Ekim 2018 17:05

SİVAS, (DHA) -

DEMİR Grup Sivasspor\'un başkanı Mecnun Otyakmaz\'ın ismi, Sivas Belediye Meclisi\'nin aldığı karar ile stadyum yanındaki caddeye verildi.
Demir Grup Sivasspor’un efsane başkanı Mecnun Otyakmaz’ın başarısı, Sivas Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi. Demir Grup Sivasspor\'u Süper Lig’e çıkaran ve sayısız başarıya imza atan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz\'ın ismi belediye tarafından bir caddeye verildi. Eski başkanlardan Osman Seçilmiş’in ardından 2004-2005 sezonunda başkanlık görevine seçilen Otyakmaz, Sivasspor’u Süper Lig’e taşıyan isim oldu. Başarılı yöneticiliği ile kırmızı-beyazlı camia ve Sivaslıların sevgisini kazanan Mecnun Başkan’ın ismi Yeni 4 Eylül Stadı\'nın girişindeki caddeye verildi. Belediye Meclis Toplantısı’nda Başkan Sami Aydın tarafından sunulan teklif, üyelerin tamamının oyunu alarak kabul edildi. 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi saat Otyakmaz’ın adı verilen cadde için kurdele kesilecek.

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