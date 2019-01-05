Mecnun Otyakmaz'dan 'Robinho' açıklaması

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) -



Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Medipol Başakşehir\'e transfer olan Robinho ile ilgili olarak \'\'Transfer teklifini değerlendirmek zorunda kaldık\" dedi.

Otyakmaz yazılı bir açıklama yaparak ligin ilk yarısını 24 puanla 9\'uncu sırada tamamladıklarını, ilk 10 içerisinde yer alma hedeflerini son maçlardaki çıkışlarıyla yakaladıklarını söyledi.

Robinho\'ya yapılan transfer teklifini değerlendirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Otyakmaz, \"Sezonun ilk yarısında oynadıkları futbol ile birçok oyuncumuz otoritelerin dikkatini çekmeyi başardı. Doğal olarak bazı oyuncularımıza transfer teklifleri oldu. Mevcut kadromuzu korumak isteğinde olan yönetimimiz, bu teklifleri teşekkür ederek reddetti. Ancak Robinho özelinde transfer teklifini değerlendirmek zorunda kaldık. Sebebi ise 1+1 yıl daha sözleşme uzatılması teklifimizi uzun süre cevaplandırmaktan imtina eden oyuncumuzun sözleşmesinin 31.05.2019 tarihinde bitecek olması. Ayrıca; yaptığımız görüşmelerde kendisinin bu transferi tercih ediyor olduğunun anlaşılması bizi üzülerek de olsa bu kararı almaya itmiştir. Bu arada oyuncumuzla ilgilendiğini baştan beri açıkça söyleyen, önce kulübü ile anlaşıp sonra oyuncu ile görüşen Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulunun ahlaki ve sportif davranışla bu transferi yürütme hassasiyetleri tarafımızdan takdir görmüştür. Kendilerine bu örnek tutumdan dolayı teşekkür ederiz\" dedi.

\"ROBİNHO TRANSFERİ HEDEFİMİZDEN GERİ ÇEVİREMEZ\"

Robinho\'nun takımdan ayrılmasının kendilerini hedeflerinden geri bırakmayacağına vurgu yapan Otyakmaz \"Şunu da belirtmek isteriz ki bu önemli kayıp bizi hedeflerimizden asla geri koymayacaktır. Tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik süreç zorda olan kulüplerimizi daha da olumsuz etkilemiş, birçok kulüp elindeki değerli oyuncularını gönderme yoluna başvurmuştur. Bizim de içinde bulunduğumuz krizden etkilenmemiz mümkün olmadığından bu tür transferlerin doğal karşılanmasını beklemek, bir kulüp yönetiminin en doğal hakkıdır diye düşünüyoruz. Transfer döneminde kadromuza yapacağımız takviyelerle, takımımız iddiasını ve hedeflerini sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Profesyonel futbol takımımızın eski oyuncusu Robinho\'nun bize saha içi ve saha dışında kattıkları, marka değerimizi ve dünyada bilinirliğimizi arttırdığı için teşekkür ederiz. Robinho ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileriz\" dedi.

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