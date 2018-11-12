Mecnun Otyakmaz: "Hakan Keleş ile devam edebiliriz"

\"Kone ve Robinho meseleyi sahiplenince çok şey değişiyor\"

\"Teknik direktör arayışlarımız da devam ediyor\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, \"Hem Kone hem Robinho meseleyi sahiplenince çok şey değişiyor. Hakan hoca ile bunu devam ettiririz derlerse biz de ona göre düşünürüz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kırmızı beyazlı kulübün başkanı Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik heyet ve oyuncuları tebrik eden Mecnun Otyakmaz, \"Bu sene maalesef takımımız öne geçtiği maçlarda puan kaybetmişti. İlk defa geriden geldiğimiz bir karşılaşmayı hak ederek kazandık. Bundan dolayı mutluyuz. Bildiğiniz üzere Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. Takımımız bu hafta Hakan Keleş tarafından idare edildi. Bütün arkadaşlarım olağanüstü bir süreç yaşadığının farkındaydı. Herkes görevinin bilincinde hareket etti ve kazanmayı bildik. Hakan Keleş\'i ve futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"KONE VE ROBINHO MESELEYİ SAHİPLENİNCE ÇOK ŞEY DEĞİŞİYOR\"

Beşiktaş maçında takımı sahaya çıkartan Hakan Keleş ile yola devam edebileceklerini belirten Otyakmaz, \"Genç teknik direktörlere şans veren bir kulübüz. Hakan Keleş\'le de devam etmek isteriz. Türk futboluna teknik adam kazandırmak isteriz. Bu tek başına alınacak bir karar değil. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bir karar vereceğiz. Teknik direktör arayışlarımız da devam ediyor ve galibiyet bize moral oldu. Hakan hocanın yanını güçlendirip bir ekip kurup onlarla da devam edebiliriz. Dünya futbolunda üst düzey olarak yer almış oyuncular var. Hem Kone hem Robinho meseleyi sahiplenince çok şey değişiyor. Bugün de o maçlardan biriydi. Hakan Hoca ile bunu devam ettiririz derlerse biz de ona göre düşünürüz\" şeklinde konuştu.



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- Mecnun Otyakmaz\'ın açıklamaları