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Meclis'ten vekillere yemek artığı uyarısı

TBMM’deki 4 ayrı lokantada, günde 4 bin kişiyi ağırlayacak yemek çıkıyor

20 Ekim 2012 20:33

TBMM yönetimi, Meclis lokantalarından artan yemek ve ekmekleri bir süreden beri hayvan barınaklarına gönderiyor. Ancak tabaklara atılan kürdan ve peçete gibi artıkların, hayvanlara zarar verdiği tespit edilince masalara sevimli uyarı kartları konuldu.

hürriyet.com.tr'den Nuray Babacan'ın haberine göre, TBMM Çevre Komisyonu’nda bekleyen Hayvan Hakları Tasarısı, hayvanseverlerin tepkisine neden olurken TBMM yönetimi, Meclis lokantalarında masalara üzerinde sevimli iki köpek figürü olan minik hatırlatma kartları koydu. Kartlarda, “Küçük bir hatırlatma... Tabaklarda kalan yemekleri hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Tabaklara peçet, kürdan gibi maddeleri bırakmadığıız için teşekkür ederiz” yazıldı. 

TBMM’deki 4 ayrı lokantada, günde 4 bin kişiyi ağırlayacak yemek çıkıyor. Kalan yemekler ve ekmekler, belediyeler tarafından işletilen hayvan barınaklarına gönderiliyor.

 

Beslenme duyarlılığı

 

TBMM yönetimi, daha önce de Meclis lokantaları için bir dizi yeni uygulama başlatmıştı. Lokanta menüsüne, her bir kap yemeğin gramı ve kalori hesabı yazıldı. Diyet yapanlar için özel menü hazırlandı. Ardından da kepekli ve tuzsuz ekmek servisi başladı. TBMM lokantalarında masalara, tuzun gereğinden fazla kullanılmasının sakıncalarını anlatan uyarı kartları da konuldu

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