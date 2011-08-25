-Meclisten Somali'ye yardım TBMM (A.A) - 25.08.2011 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Somali'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. TBMM çalışanları, Somali için düzenlenen yardım kampanyasına 197 bin liralık yardımda bulundu. Meclis Başkanlığı, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık ve susuzluk nedeniyle başta Somali olmak üzere tüm bölge halkı için yardım kampanyası başlattı. TBMM Genel Sekreterliği, 10 Ağustos 2011 tarihinde kampanyayı çalışanlara ve parti gruplarına duyurarak, Türkiye Ziraat Bankası şubesinde hesap açtı. TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, ''Bugüne kadar hesapta 197 bin 31 lira toplandı. Bu paralar, Başbakanlık hesabına aktarılacak'' dedi. Kalkan, TBMM Başkanlığının daha önce de Pakistan için yardım kampanyası düzenlediğini hatırlatarak, ''Parti grupları ve personel Pakistan'a göre Somali için daha fazla duyarlılık gösterdi. Pakistan'a yardım için hesaplarda 93 bin 92 TL birikmişti'' diye konuştu.