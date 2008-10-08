Meclis'ten sınır ötesine izin

Meclis, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Kuzey Irak’ta operasyon yapma iznini verdi. Oylamaya 529 milletvekili katıldı. 30 vekilin katılmadığı tarihi oylamada 18 ret, 497 kabul oyu çıktı.



TBMM, Kuzey Irak’a asker göndermeyle ilgili tezkereyi 18’e karşı 497 oyla kabul etti. Aktütün karakoluna yapılan ve 17 askerimizin şehit düştüğü baskının gölgesinde gerçekleştirilen görüşmelerden sonra yapılan oylamada AKP, CHP ve MHP tek vücut halinde sınırötesi operasyona destek verdi. Tezkereye karşı çıkan tek grup olan DTP’nin sözcüleri ise "Aktütün baskını ve şehitleri" görmezden geldi.



TBMM’de 1950 yılından bu yana Türkiye sınırları dışına asker gönderme tezkerelerinden 22.sinin görüşmeleri dün yapıldı. Kore’den Somali’ye kadar değişik ülkelere Türk askerinin gönderilmesine izin veren Meclis, bu yetkisini en çok Kuzey Irak için kullandı. Görüşmelere Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Milli Savunma Bakanı yurt dışında olduğu için hükümet adına konuşmayı Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek yaptı.



DTP’den dört eksik



DTP’den Akın Birdal, Gülten Kışanak, Aysel Tuğluk, Selahattin Demirtaş oylamaya katılmadı. Birdal’ın hasta, diğer vekiller ise Ankara dışında olduğu için oy kullanamadı. Bu kez yurt dışında olan CHP’li Eşref Erdem son tezkerede "ret" oyu vermişti. Bir gün önce apandist ameliyatı olan Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ile TBMM’ye sık gelmeyen Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz da oylamaya katıldı ve kabul oyu verdi.



Gergin anlar



"TSK’nın Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edilmesi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla hükümete verilen sürenin, 17 Ekim 2008 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını" öngören tezkere, gruplar arasında tartışma ve atışma olmadan görüşüldü. Tek gergin an, MHP’li Kürşat Atılgan’ın, DTP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasını söylemesiyle yaşandı. DTP’li Bengi Yıldız, tepki gösterip salonu terk ederken, Hasip Kaplan ise yerinden söz alıp, "Dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasına gerek yok, isteyen savcı gelsin sorgusunu yapsın. Çünkü ben çete kurmadım, banka soymadım, faili meçhul cinayet işlemedim, 400 köyü boşaltmadım, bölgede Hizbullahı kullanmadım, Hrant Dink’i öldürmedim" dedi. Bu sözler, MHP ve AKP sıralarında itirazlara neden oldu.



Tezkerede söz alan MHP ve CHP sözcüleri hükümeti bugüne kadar izlediği terör politikalarını eleştirirken, MHP, "Tampon bölge ve geniş askeri harekat", CHP de "Aktütün için ortak deklarasyon" önerdi. DTP ise tezkereye, "Ülkeyi kan batağına çevireceği gerekcesiyle" karşı çıktı.



Meclis’in oy dağılımı



529 vekil katıldı. 497 kabul oyu verildi. 14 oy mükerrer çıktı.

18 vekil reddetti. Retlerin 17’si DTP’den geldi. Ufuk Uras da ret oyu verdi.



Çiçek sert konuştu



Cemil Çiçek, görüşmelerde, terörün bazı ülkelerin politika aracı olduğunu belirtip, taziye gönderen ülkeleri tedbir almaya çağırdı. Çiçek, "Teröristler, yaşadıkları ülke istihbaratlarıyla içiçe. Foyaları çıkmasın diye iade etmiyorlar" dedi.



30 vekil yoktu



Tutanaklara göre 547 milletvekilinden, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve oturumu yöneten Güldal Mumcu dışında 30 kişi de oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayanlar şöyle:



AKP (13): Sait Açba, Kazım Ataoğlu, Suat Kınıklıoğlu, İrfan Gündüz, Mehmet Şahin, Bülent Arınç, Mustafa Açıkalın, Ziyaeddin Akbulut, Kemalettin Göktaş, Eyüp Cenap Gülpınar, Abdülkadir Emin Önen, Vahit Erdem, Yaşar Yakış.



CHP (8): Eşrem Erdem, Gökhan Durgun, İlhan Kesici, Kemal Kılıçdaroğlu, Bayram Meral, Mehmet Sevigen, Oğuz Oyan, Faik Öztrak.



MHP (3): Nevzat Korkmaz, Gündüz Aktan, Reşat Doğru.



DTP (4): Akın Birdal, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Aysel Tuğluk.



DSP (1): Harun Öztürk.



Bağımsız (1): Mehmet Yaşar Öztürk.

