Meclis'ten Şam yönetimine insan hakları uyarısı

Hülya Karabağlı / T24 ANKARA



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Esad rejimine karşı ayaklananlarının hayatlarını kaybettiği Suriye’ye insan hakları uyarısında bulundu. Üstün, sivil halka yönelik operasyonların arttığı dönemde Türkiye’de yaşayan çok sayıda Suriye vatandaşının kendisini telefonla arayarak, “ Akrabalarımızdan haber alamadık” diye yardım isteğini söyledi.

Suriye’de insan hakları ve yaşam hakkı ihlallerinin dünya kamuoyu önünde gerçekleştiğini söyleyen Üstün, olayların bu boyutuyla yakından takip edildiğine dikkat çekti. Üstün, TBMM açıldıktan sonra bir alt komisyon kurulup kurulmayacağı sorusuna, “ Böyle bir karar komisyon üyesi milletvekillerinin kararlarıyla ilgili” dedi.

Yazılı açıklamasında Üstün, toplumsal gösterilerde bireylerin yaşam haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceğine dikkat çekti ve “Suriye halkının taleplerinin karşılanması yönünde reformların somutlaştırılması, seçme ve seçilme hakkı, ifade özgürlüğü gibi temel hakların tanınması beklenirken, bu taleplere şiddet içerikli operasyonlarla karşılık verilerek en temel hak olan yaşam hakkının ihlal edilmesi komisyonumuzda şok etkisi yaratmıştır”.

Temel hak ve özgürlük taleplerin şiddetle bastırılmasının devletlere bir başarı sağlamadığını hatırlatan Üstün, “Aksine toplum içinde büyük yaralar açmaktadır. Barışçıl her türlü gösteriye karşı yani barışçıl, şiddet içermeyen ve insan haklarını ihlal etmeyen yöntemlere başvurulması, evrensel bir gerekliliktir. Toplumsal gösterilerde bireylerin yaşam haklarının ihlal edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu bağlamda komisyonumuz, refah ve mutluluğa erişebilmek için insan haklarının vazgeçilmezliğini hatırlatarak Suriye yönetiminin, halkının barışçıl talep ve protestolarına kulak vermesi ve bu talep ve gösteriler karşısında barışçıl ve orantılı yöntemlere başvurmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadır.''