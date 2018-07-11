Meclis'ten manzaralar: Demirtaş'ın çalışma ekibi ne yapacak; MHP ve İyi Parti aynı kuliste olur mu?

24 Haziran seçimlerinden sonra 7 siyasi partinin temsil edildiği Meclis’te iktidar ve muhalefet kulisleri de hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 600 milletvekili ile bakanların yemin törenlerinin ardından, yarın Meclis Genel Kurulu’nda parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım’ın üçüncü turda Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.

Meclis’te 50’den fazla milletvekilinin oda sıkıntısı olduğu belirtilirken, diğerleri de hummalı biçimde odalarına yerleşmeye başladı.

Geçtiğimiz yasama döneminde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi birçok vekile hizmet veren bazı danışmanlar ve sekretarya ekibinin durumu merak ediliyor. 27. Yasama Dönemi'nde yeni kadrolarla devam eden partilerin kendi ekipleriyle çalışacak olması endişelere yol açtı. Kulislerde, Demirtaş’la çalışan isimlere sahip çıkılacağı ifade ediliyor. CHP grubu da geçen dönemde çalışan danışmanların gelecek günlerde işsiz kalmaması için devrede.

MHP ile İyi Parti aynı kuliste olur mu?

Yinelenmiş parlamentoda en çarpıcı kareler muhalefet kulisinde. MHP ile yollarını ayıran çok sayıda ismin yeniden milletvekili olarak görev yaptığı İyi Parti ile MHP’nin aynı kuliste olması, tartışmaları da esprileri de beraberinde getirdi. Her iki partinin aynı kulisi paylaşmasına dikkat çekerek, “Bunlar eninde sonunda kapışırlar" diyen de var, "MHP’ye artık muhalefet partisi denilemeyeceği için AKP kulisine gitmeli" diyenler de...

CHP, HDP, MHP ve İyi Parti aynı kulisi paylaşırken AKP tek başına iktidar kulisini kullanıyor. Muhalefet kulisindeki kalabalık nedeniyle milletvekilleri yer bulmakta zorlanırken, İyi Partililer MHP’nin oturduğu yerleri kullanıyor. Kulislerde şimdilerde "Erken gelen oturur" esprileri yapılıyor.

AKP’nin eski bakanlarının gözü komisyon başkanlıklarında

Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı koltuğuna oturacağının neredeyse kesinleşmesinin ardından AKP’de gözler komisyon başkanlıklarına çevrildi. 16 Temmuz Pazartesi günü komisyon üyesi seçimleri yapılacak. Kulislerde, AKP’deki eski bakanların komisyon başkanlıklarını istediklerine dikkat çekiliyor ve yeni vekillere başkan olma şansı verilmeyeceği iddia ediliyor.