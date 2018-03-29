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Meclis'ten ‘kadın oyuncusuz Çanakkale gösterisi' açıklaması

"Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur"

29 Mart 2018 21:08

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşı’nı konu alan oyunda kadın oyuncuların sahneye alınmadığı iddiaları reddedildi. Kadın ve erkek sanatçıların oyunda yer aldığı, gösterinin ve toplantının kaydının alındığı belirtilirken, yapılan haberlerin ise ‘dezenformasyon’ olduğu savunuldu.

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TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, her ayın son çarşamba günü gerçekleşen Meclis Sohbetleri'nin birincisinin, "Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi" konusunda olduğu, eski TBMM başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in yönettiği, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Prof. Dr. Mustafa Turan ve Prof. Dr. Mustafa Budak'ın konuşmacı olarak yer aldığı Meclis Sohbetleri'nin ikincisinin ise dün yapıldığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi: 

"Salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkeklerden müteşekkil sanatçılar gösterilerini yaparak ışık oyunları ve müzik eşliğinde Çanakkale Türküsü'nü ve Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini birlikte seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir. Gösteri, katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış ve uzunca bir müddet alkışlanmıştır.

Akabinde üç değerli öğretim üyesinin konuşmacı olarak katıldığı ve TBMM eski Başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in yönettiği sohbet toplantısına geçilmiştir.

Yapılan gösteri ve toplantı kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur."

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