"TBMM Başkanı, kısa süre sonra ‘Türkiye'de kadın rollerini erkekler oynasın' önerisi getirebilir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sahnelenen ve Çanakkale Savaşı’nı konu alan oyunda kadın oyuncuların sahneye alınmaması, Meclis’teki kadın milletvekillerinin tepkisini çekti.

Kadın oyuncuların TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın talimatıyla oyuna merdivenlerden dahil olmasını eleştiren CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Türkiye’nin 100 yıldan sonra gelinen noktada Afife Jale’nin mücadele ettiği dönemin de gerisine düştüğüne dikkat çekerek,”Kahraman’ın bu tutumuna bakınca kısa süre sonra kendisinden Türkiye’de kadın rollerini erkekler oynasın önerisi gelebilir” dedi. Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da “İsmail Kahraman’ın laiklik düşmanı hanesine kadın düşmanlığı da eklenmiştir” ifadelerini kullandı ve istifa çağrısında bulundu.

CHP’li milletvekillerinin yaşananlara verdikleri tepkiler şöyle:

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok: Bu tablo, Türkiye’nin ilk kadın tiyatro sanatçısı olan Afife Jale’nin 100 yıl önce, kadın ve erkeğin sanat ve kültür hayatında eşit olması ve kadının çağdaş normlarla sanat yapabilmesi adına verdiği mücadeleye aykırıdır. Bugün, 100 yıldan sonra gelinen noktada Türkiye; Afife Jale’nin mücadele ettiği dönemin de gerisine düşmüştür.

"Tiyatro salonlarında haremlik selamlık oturma düzeni getirmek isteyebilirler"

Bu tablo, Türkiye’nin ilk kadın tiyatro sanatçısı olan Afife Jale’nin 100 yıl önce, kadın ve erkeğin sanat ve kültür hayatında eşit olması ve kadının çağdaş normlarla sanat yapabilmesi adına verdiği mücadeleye aykırıdır. Bugün, 100 yıldan sonra gelinen noktada Türkiye; Afife Jale’nin mücadele ettiği dönemin de gerisine düşmüştür. Her fırsatta Laikliğe saldıran İsmail Kahraman’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine söz söylemekte kendi kendisiyle yarışıp her seferinde kendisini bile geride bırakması manidar bir tutumdur.



İngiltere’de kadınların sahneye çıkmaları, tiyatro oyunlarında rol almaları yasaktı. O dönemde, yani sekiz yüz yıl önce İngiltere’de kadınların yerine erkek oyuncular peruk takarak ve kadın elbisesi giyerek kadınların oynaması gereken rolleri oynamak zorunda kalıyorlardı. Kahraman’ın bu tutumuna bakınca kısa süre sonra kendisinden Türkiye’de kadın rollerini erkekler oynasın önerisi gelebilir! Çağdaş, özgür ve Laik Türkiye’yi istemeyenler yakında tiyatro salonlarında da haremlik selamlık oturma düzeni getirmek isteyebilirler.

Soru önergesi verildi

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer (TBMM Başkanı Kahraman’a soru öngergesi): TBMM’de “Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu” temasıyla gerçekleştirilen Meclis Sohbetleri etkinliği çerçevesinde Çanakkale Anmasına ilişkin yapılması planlanan tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmasının bizzat sizin tarafınızdan engellendiği iddia edilmektedir. Gösteriden önce “acil toplantı” ile kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasının kararlaştırıldığı, erkek oyuncuların sahnede oyunu sergiledikleri sırada kadın oyuncuların konukların arkasında merdivenlerin üzerinde bekletildiği, oyunun bitiminin ardından TBMM’den çıkartıldığı ileri sürülmektedir. Vedalaşan asker–anne koreografisinde kadınların erkeklere sarılmamasının istendiği, sahnedeki Atatürk büstünün ve fotoğraflarının da sizin talimatınızla kaldırıldığı iddialar arasındadır. Kadın oyuncuların sahneye çıkmalarının bizzat sizin tarafınızdan engellendiği iddiası doğru mudur?

Tanal: Biz bıktık, Sayın Kahraman bıkmadı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal: Sayın Meclis Başkanı bulunduğu makam itibarıyla sanatı ve kadını küçük düşüren uygulamalarına artık son vermeli. Akıllardaki İsmail Kahraman algısı, Meclis Başkanlığı makamının ağırlığına yakışmamaktadır. Biz bıktık, Sayın Kahraman, hakkında çıkan sanat düşmanı, laiklik düşmanı, Atatürk düşmanı haberlerinden bıkmadı mı?

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar (Kahraman’a soru önergesi): İddialar doğru ise söz konusu tiyatro oyunundan kadın oyuncuların çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir? Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında kadınlarımızın etkisi yok mudur? Tiyatro oyunundan kadın oyuncularımızın çıkarılmasında, AKP’nin kadına olan bakış açısı etkin olmuş mudur? Tiyatro sahnesinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizi kuran Kurtuluş Savaşı’mızın başkahramanı, tüm halkımızın minnetle andığı Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büstü’nün kaldırılması yönünde aldığınız kararın gerekçeleri nelerdir?

"Biz bu zihniyeti iyi biliyoruz..."

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka: Sanat medeniyetlerin kurulmasına, kültürlerin gelişmesine katkı sunan en temel dallardan biridir. Sanat bütünleştirir, toplumsal köprüyü kurar. Ancak 16 yıldır en başarılı olduğu alan toplumu kutuplaştırmak olan AKP zihniyeti bir kez daha; üstelik de milletin Meclisi’nde hortlamıştır. Sanatı ve sanatçıyı kendine düşman görenler bu kez kadınları hedef almaktan, kadın sanatçılara sansür uygulamaktan geri durmamıştır.



Biz bu zihniyeti iyi biliyoruz: ‘Tükürürüm böyle sanatın içine’ diyenlerden, sanat eserine ‘ucube’, sanatçıya ‘terörist’ diyenlerden, sergi basan gericilikten tanıyoruz bu karanlık kafaları. Bilinsin ki dün akşam İsmail Kahraman’ın ‘laiklik düşmanı’ unvanına bir de ‘kadın düşmanlığı’ eklenmiştir. İsmail Kahraman Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dehadan miras kalan o koltuğa yakışmamaktadır!



Buradan kendisine sesleniyorum: Sayın Kahraman, sanata ve sanatçıya dokunan, kadına düşman olup toplumsal alandan çekmeye çalışan herkes yanar. Bilin ki her gün artan şiddetin, ayrımcılığın, kadını yok saymanın bir sorumlusu da bizzat sizsiniz. Sizi istifaya davet ediyorum!”