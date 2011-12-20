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Politika

Meclis'ten Fransa'ya kınama TBMM (A.A)

20 Aralık 2011 23:00

-Meclis'ten Fransa'ya kınama TBMM (A.A) - 20.12.2011 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa meclisi genel kurulu gündemine gelmesini kınayan bir bildiri yayınladı. TBMM Genel Kurulunda, verilen aranın ardından TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Fransa Ulusal Meclisinde görüşülecek olan teklife ilişkin Başkanlığın açıklamasını okudu. Bildiride, ''Sözde Ermeni Soykırımını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören tek yanlı, haksız ve asılsız teklifin Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek olması, vahim, kabul edilemez ve tarihi bir hatadır'' denildi.

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