Meclis’ten Azerbaycan’a acil vekil heyeti

Ermenistan sınır kapısının açılmasına ilişkin tartışmaların Azerbaycan’da yarattığı olumsuz hava, TBMM’yi harekete geçirdi.



TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın da onayıyla Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AKP Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı ve bir grup milletvekili önümüzdeki hafta Azerbaycan’a gidecek. Grup, parlamenterler, sivil toplum örgütleri, medya mensupları ile görüşmeler yapacak.



Kabakcı, Türkiye’nin Azerbaycan politikasında bir değişiklik olmadığının anlatılacağını söyledi. Türkiye aleyhine hava estirmek isteyen kişilerin, Türk işyerlerine yönelik olumsuz tutum içine girebileceği yönünde bilgiler aldıklarını belirten Kabakcı, "Özellikle Karabağ sorunun çözümü konusunda adım atılmadan Türkiye’nin bir tutum içinde olmayacağı açıkça belirtildi. Buna rağmen iki ülkenin köklü dostluğuna zarar verecek bazı olumsuz yaklaşımlar sergileniyor" dedi.

