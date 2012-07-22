Meclis'ten 10 yılda 2 bin kanun çıktı

Meclis'te, 2002'den bu yana 2 bin kanun tasarı ve teklifi yasalaştı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, son 10 yılda yaptığı mesaiyle 2 bin kanun tasarı ve teklifini yasalaştırdı. Milletvekilleri, aynı dönem içinde 7 bin 273 sözlü soru, 53 bin 33 yazılı soru, 2 bin 523 araştırma önergesi verdi.

TBMM Genel Kurulu, 3 Kasım 2002'den bugüne kadar çıkardığı 2 bin yasanın, bin 411'i kanun tasarısı ve 589'u kanun teklifi oldu.

TBMM'nin, 3 Kasım 2002-22 Temmuz 2007 yıllarını kapsayan 22. Dönemi'nde 795 tasarı, 288 teklif olmak üzere toplam bin 83 kanun çıktı.

Yine aynı dönem içinde 2 bin 590 sözlü soru önergesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 22. Dönem'de milletvekillerinin yazılı soru önergesi sayısı ise 22 bin 994 oldu.

Meclis soruşturması açılması için verilen 12 önergeden 7'si kabul edildi; kabul edilen bu 7 önergeyle 5 komisyon kuruldu.

22. Dönem'de 434 Meclis Araştırması önergesi sunuldu. Kabul edilen 65 önergeden 57'si birleştirilerek, 27 komisyon kuruldu. Komisyonlardan 26'sı raporunu verirken, raporlardan 20'si Genel Kurul'da görüşülebildi.

Bu dönemde verilen 8 gensoru önergesinin 8'inin de gündeme alınması reddedildi.

4 Ağustos 2007-12 Nisan 2011 arasını içeren 23. Dönem'de ise TBMM Genel Kurulu, toplam 761 kanun çıkardı. Bunların 513'ü tasarı, 248'i ise teklif oldu.

Bu dönemde TBMM Başkanlığı'na 2 bin 506 sözlü soru, 20 bin 898 yazılı soru önergesi sunuldu. Sözlü soru önergelerinden bin 705'i, yazılı soru önergelerinden 9 bin 525'i yanıtlandı.

Genel görüşme için 26 önerge, Meclis soruşturması için 3, gensoru için 13 önerge verildi.

23. Dönem'deki Meclis araştırma önergesi sayısı bir önceki döneme göre yaklaşık 3 kat arttı. Bu dönemde milletvekilleri, çeşitli konulara ilişkin bin 109 Meclis Araştırması açılmasını istedi.

12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerin ardından başlayan 24. Dönem Meclisi de yoğun bir yasama faaliyetinde bulundu.

Meclis Başkanlığı'na 24. Dönem'de 381 kanun tasarısı ve 738 kanun teklifi sunuldu, bu tasarılardan 103'ü, kanun tekliflerinden ise 53'ü kanunlaştı.

Meclis Başkanlığı'na 2 bin 177 sözlü soru önergesi, 9 bin 141 yazılı soru önergesi, 10 genel görüşme önergesi, 4'ü geri alınmak üzere 12 gensoru önergesi verildi.

Yine bu dönemde 980 Meclis araştırması önergesi verildi, 2'si iade edildi, 627'si işleme alınmayı beklerken, işleme alınan 351 araştırma önergesinden 28'i için Meclis araştırması komisyonu kurulması kabul edildi. Bu önergeler üzerine 4 komisyon kuruldu.