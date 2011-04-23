Meclis'teki törende 'bozkurt' gerginliği

T24 - Meclis'teki 23 Nisan törenleri gergin geçti. Erdoğan, Bahçeli'yle selamlaşmadı, Kılıçdaroğlu törene katılmadı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'la BDP'li Sakık arasındaki diyalog dikkat çekti.

Meclis'teki 23 Nisan etkinliklerine seçimin gölgesi düşerken, Başbakan Tayyip Erdoğan'la MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki soğukluk dikkat çekti.

İki lider arasında son günlerde yaşanan 'bozkurt' polemiği bayram törenine de yansıdı. Meclis'teki etkinlikte Bahçeli ve Erdoğan selamlaşmadı hatta göz göze gelmekten bile kaçındı.

Bahçeli'den sonra gelen salona gelen Erdoğan, Bahçeli'nin önünden geçerken iki lider arasında göz teması dahi kurulmadı. Erdoğan sadece Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'le tokalaştı.



Kılıçdaroğlu yoktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törende yer almadı. Kılıçdaroğlu törenin yapıldığı saatlerde partisinin çocuk raporuyla ilgili bir sunum yapıyordu.

Törende CHP'yi Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi temsil ederken, Deniz Baykal da tören salonunda yer aldı.



Kılıç-Sakık arasında ilginç diyalog

BDP adına törene katılan tek isim Sırrı Sakık oldu. Törende Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la Sırrı Sakık arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kılıç, Sakık'a "Sitemlerimizi dile getireceğiz artık" dedi. Bu sözler YSK'nın veto kararı sonrasında Doğu ve Günaydoğu'daki gerginlikle ilgili yorumlandı.



Bayram bahane, liste şahane

Törene vekillerin katılım oranı düşüktü. 12 Haziran'daki seçimlerde listelerde kendine yer bulamayan isimler törene ilgi göstermedi.