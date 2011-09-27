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Politika

Meclis'teki sekreterlere eğitim TBMM (A.A)

27 Eylül 2011 13:48

-Meclis'teki sekreterlere eğitim TBMM (A.A) - 27.09.2011 - TBMM'de görevli sekreterlere, yasama ve parlamenter denetim faaliyetleri hakkında eğitim veriliyor. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından verilen eğitime 470 sekreter katılıyor.  3 gün sürecek eğitimde, her gün 4'er saatlik program uygulanıyor. Eğitim çalışmasının açılış bölümünde, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İrfan Neziroğlu, Meclis ve yasama faaliyetleri hakkında genel bir bilgi verdi. Neziroğlu, yasama çalışmalarının nasıl yapıldığını ve yasamaya ilişkin temel kavramları anlattı. Sekreterlerin milletvekilleri için gerekli olan bilgilere en kısa ve kolay yoldan nasıl ulaşabileceklerini ve kanun yapma sürecini de anlatan Neziroğlu, Danışma Kurulu, yazılı ve sözlü soru önergeleri ile Meclis araştırmasının nasıl verileceği, milletvekilinin mazeret dilekçesinin nasıl yazılacağı gibi konularda bilgi verdi. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Semra Gökçimen de eğitime katılan sekreterlere yasama faaliyetleri hakkında sunum yaptı.      TBMM'nin görev ve yetkileri, yasamaya ilişkin temel kavramlar, komisyonlar, Genel Kurul takvimi, toplantı ve karar yeter sayısı, yoklama ve devamsızlık, grup gündemleri, gündemdışı konuşmalar hakkında bilgi veren Gökçimen, kanun yapım süreci, tasarı ve tekliflerin komisyon ve Genel Kurulda görüşülmesi, milletvekilinin söz talebi ile parlamenter denetim konularını anlattı.  Semra Gökçimen, TBMM internet ve intranet sayfalarının kullanımı hakkında sekreterleri bilgilendirdi. Parlamenter Hizmetleri Müdürü Mehmet Altınkaynak da yaptığı konuşmada, sekreterlerin yapacakları çalışmalar hakkında genel bilgi verdi. Sekreterlere uygulanan bu eğitim çalışması, detaylı ve kapsamlı bir şekilde daha sonra danışmanlara da verilecek.  Milletvekili sekreterlerine verilen eğitim seminerinin bir benzeri, ihtiyaç olması halinde, 3. personele de uygulanacak.

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