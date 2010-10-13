-MECLİS'TEKİ İLK OYLAMADA SONUÇ YOK TBMM (A.A) - 13.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimin ilk turundan sonuç alınamadı. İlk oylamada, baro başkanlarının avukatlar arasından gösterdiği adaylardan Celal Mümtaz Akıncı (242), Ali Dilber (9) ile Sait Sever (61 ) oy aldı. 353 milletvekilinin katıldığı oylamada 16 oy boş çıktı, 25 oy da geçersiz sayıldı. Hiçbir aday ilk turda seçilebilmek için gereken üçte iki (367) oy sayısına ulaşamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda üye tam sayısının salt çoğunluğunun (276) oyunu alan aday Anayasa Mahkemesi üyesi olacak. İkinci oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılacak. Üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilecek.