Meclis'teki halılar yenilendi; CHP'li Sertel: Kağıt yokluğundan hastaya rapor veremiyorsunuz ama halılar değişiyor

TBMM’deki kırmızı halılar sökülüp turkuaza çevrildi. Duruma tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Kağıt yokluğundan hastaya rapor veremiyorsunuz ama halılar değişiyor. Bu nasıl tasarruf?” diye sordu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, tasarruf tedbirlerinin artırılacağının açıklandığı bu günlerde TBMM'deki kırmızı halıların turkuaza çevrildiğini söyledi.

TBMM 1 Ekim'de açılacak. Açılış öncesi Meclis'in kırmızı halıları değiştirildi. Meclis turkaz halılarla böyle döşendi, tepki çekti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kağıt olmaması nedeniyle hastaların raporlarının basılmadığını belirten Sertel, 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halılarının değiştirilmesine tepki gösterdi. CHP'li Sertel şöyle konuştu:

“Kağıt yokluğu nedeniyle hastanelerde hastaya rapor veremiyorsunuz, Meclis'te güzelim kırmızı halıları turkuaz halılar ile değiştiriyorsunuz. Nerde tasarruf tedbirleri? Neden halılar değişiyor?”

Sertel yaptığı açıklamada, ekonomi koşullarının en küçük esnaftan sanayiciye kadar herkesi etkilediğini belirterek, bu dönemde halıların söküp yenisini sermenin israfın daniskası olduğunu belirterek, “Hani kamu tasarruf edecekti? Hani devlet har vurup harman savurmayacaktı” dedi.