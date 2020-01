Meclis'teki bütçe görüşmelerinde İş Bankası tartışması

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



Bütçe görüşmelerinin ilk gününde İş Bankası tansiyonu yükseltti. AKP Ankara Milletvekili Bülent Gedikli, “CHP'nin piyasa değerinden haberin var mı, 5 katrilyon sizin piyasa değeriniz. İş Bankası’ndandolayı. Her biriniz bir bankersiniz “ deyince CHP’liler ayaklandı. Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, yanıt vermek için geldiği kürsüde, “Atatürk mal varlığını vasiyet etmiş. İş Bankası hisselerinin mülkiyetini CHP'ye bırakıyorum demiş. Siz şunu mu demek istiyorsunuz; biz gerekirse kanun çıkarırız, vasiyeti ortadan kaldırırız, bu bu demektir."



TBMM Genel Kurulu'nda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinde partisi adına konuşan Bülent Gedikli, İş bankası hisseleri ve Dersim isyanı üzerinden CHP’ye dokundurunca genel kurul salonunda tartışma yaşandı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Sadık Yakut milletvekillerini sık sık uyardı.





TBMM tutanaklarında karşılıklı sataşma ve tartışmalar şöyle:



Bülent Gedikli: Şimdi, kaçmayın, gelin, gelin, daha CHP'yle…



Başkan: Lütfen, Sayın Gedikli…



Gedikli: İlgili bazı şeyler söyleyeceğim, gelin, kaçmayın.Bakın, bu uluslararası borcun 577 milyon doları Cumhuriyet Halk Partisine ait, onu biliyor musunuz?



Haydar Akar: Yuh be!



Gedikli: CHP'nin piyasa değerinden haberin var mı?



Mahmut Tanal: Beyefendi, konuşmanı yapsana, adam gibi konuşun orada. Neyi konuşuyorsun sen orada? Bana bütçeden bahsetsene sen, laf atıyorsun.



Gedikli: 5 Katrilyon sizin piyasa değeriniz, İş Bankasından dolayı. Bak, borsadan al değerleri, rakamları. Sizden başka dünyada bankası olan tek bir parti yok, tek parti sizsiniz. (CHP sıralarından gürültüler) Üç tane bankanız var ve aldığınız temettüleri de ilgili kurumlara aktarmıyorsunuz. Şu banka hisselerinizi artık devredin.



Akif Hamzaçebi: Sayın Başkan…



Gedikli: İş Bankası-CHP ilişkileri de masaya yatacak, bunları unutmayın, daha yatacak.



Veli Ağbaba: Size versek siz peşkeş çekersiniz, peşkeş!



Gedikli: Bakın, birkaç gündür yayın yapılıyor. İş Bankasındaki toplantı tutanakları yayınladığında göreceğiz bakalım, İş Bankası üzerinden CHP hangi siyaseti yapmış.



Hamzaçebi: Sayın Başkan, bizim arkadaşlarımızı uyarıyorsunuz, hatibi neden uyarmıyorsunuz efendim?



Gedikli: Bak, sizin her biriniz bir bankersiniz, farkında mısınız?



Aykut Erdoğdu: Ya sen konuşmanı yapsana, niye bize sataşıyorsun?



Bülent Gedikli: Bankanız var. Yok mu?. Bakın, siz, partisi 1 trilyon kayıptan dolayı… Kayıp trilyon, öyle eski şeylere özgü değil, size de özgü…



Ağbaba: Kayıp trilyon ne oldu, kayıp trilyon?



Musa Çam: Biraz YİMPAŞ'tan bahset, KOMBASSAN'dan bahset biraz.



Gedikli: Ama bakın, bunları siz anlamamakta mazursunuz, onu anlıyorum, mazursunuz. Bak, sizi mazur görüyorum, niye biliyor musunuz çünkü siz hiç böyle bir Hükûmet görmediniz be, siz hiç böyle Başbakan görmediniz be!



Mahmut Tanal: Doğru söylüyorsunuz! Bu kadar ihaleye fesat karıştıran, bu kadar suç dosyası olan üyeler görmedik.



Gedikli: Dersim'de baltayı taşa vurdunuz tabii, normal.



Hamzaçebi: İş Bankası hisselerinin mülkiyetini Cumhuriyet Halk Partisine bırakıyorum, ama intifasını, yani buradan elde edilen kâr payını Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna bırakıyorum, vasiyet ediyorum." demiş. Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz: "Biz gerekirse kanun çıkarırız, miras hukukuna müdahale ederiz, vasiyeti ortadan kaldırırız." Bu bu demektir. Bir hukuk devletinde böyle bir düşünce olabilir mi? Bu hisselerin piyasa değeri sıfırdır arkadaşlar. Burada milyarlarca lira değer biçen kişiler çıkıyor, konuşuyor. Piyasa değeri sıfırdır. Kâr payı olmayan bir hisse senedine kim, ne kadar lira verecektir söyler misiniz?