Meclis'teki 4 partiden 'şiddete hayır' mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün yaşanan kavganın ardından AKP, CHP, MHP ve HDP'nin Grup Başkanvekillerinin üzerinde uzlaştığı, TBMM'deki kavgalardan duyulan üzüntüyü ve "şiddetin hiçbir şekilde tasvip edilmediğini" vurgulayan metin yarın Genel Kurul açılışında okunacak.

Radikal’de yer alan habere göre, "Şiddete karşıyız" mesajının verildiği metinde, isim verilmedi. Metinde, "Meclis'in onur ve saygınlığına yakışmayan bu davranışlar bizleri üzmüştür" denildi. Bu tip olaylara karşı iç tüzüğün "etkin şekilde uygulanması" çağrısının da yer aldığı metinde, "Gerekçesi ne olursa olsun, kim tarafından işlenirse izlensen, şiddetin tasvip edilmesi mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

Kavgacı vekiller TBMM'de

TBMM Genel Kurulu’nda dün MHP'li milletvekilleri ile AKP'li vekiller arasındaki sözlü tartışmalar sonrası MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ile AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, tekme-tokat birbirine girdi. Milletvekilleri yere düşerken, Şahin ve Uzunırmak'ın yüzünden kan aktığı görüldü. Daha sonra yaşanan arbedede MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan da yüzüne ağır darbe aldı. Dün TBMM’de yaşanan kavga sonrası Genel Kurul bugün Saat:13:00'da tekrar açıldı. Dün kavgaya karışan MHP Iğdır milletvekili Sinan Oğan ve AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin milletvekillerinin “Geçmiş olsun “dileklerini kabul etti.