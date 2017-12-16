Meclis'te 'zangoç' tartışması

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun 2008 yılında dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında \"Gündüz imamı gece papazı oynuyor\" şeklindeki sözlerini anımsatarak \"Bu bütçe zangoçların bütçesidir, kabul etmiyorum \"dedi. Bu sözlere Hristiyanları aşağıladığı gerekçesiyle tepki gösteren AK Parti Milletvekili Markar Eseyan Tezcan\'dan özür dilemesini istedi.

“ERGEN ÇOCUK, BU DİL ÜÇÜNCÜ SINIF MAFYA AĞZI\"

Meclis’te 2018 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde CHP adına ilk sözü Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan aldı. Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu’na ilişkin tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu savunarak şöyle konuştu:“Huzur ve düzeni sağlamakla sorumlu bir bakan, huzur ve düzeni bozan, güvenlik endişesi yaratan bir bakana dönüşmüş; çok açık. Ülkede huzur ve güveni bozan, güvenlik endişesi yaratan birinci derecede sorumlu hâline gelmiş Bakanlığın başındaki kişi. Ergen çocuk gibi. Nerede bir siyasi polemik varsa hemen atlıyor üzerine. Ya, bir dur, düşün, sen, İçişleri Bakanısın, bulunduğun makamın ağırlığına bir bak. Nerede bir tartışma varsa hemen atlıyor içerisine. Yani bugün İçişleri Bakanlığının başında, ergen çocuk tutumu içerisinde birisi var. Değerli arkadaşlar, şimdi, Sayın Bakan geçenlerde çıktı, Genel Başkanımıza hitaben, “Sen bittin. Bittin sen. Sen bittin. Alçaksın, şerefsizsin…\" İfadeler bunlar. Bunlar benim ifadem değil. Bu dil, İçişleri Bakanlığı makamını işgal eden birine yakışacak bir dil mi? Bu dil, üçüncü sınıf mafya babalarının kullandığı dil değil mi? Bu ağız, üçüncü sınıf mafya babası ağzı değil mi, niye rahatsız oluyorsunuz? Şimdi, bu dili kullanan, bu üçüncü sınıf mafya babası ağzını kullanan kişinin elinde 49,5 milyar lira devlet bütçesi var, yarım milyon silahlı güç var. Bu mafyanın üslubu olur, devletin tepesinde kriminal siyaset inşa etmek, mafyatik iktidar arayışıdır, mafyatik iktidar arayışı. Vazgeçin bu mafyatik iktidar arayışından, vazgeçin mafyatik iktidar arayışından. Bakın, demek ki bundan sonra sadece kirli siyasetle mücadele etmeyeceğiz. Bugüne kadar kirli siyasetle mücadele ediyorduk, bu kriminal değil ve bu mafya ağzından sonra görüyoruz ki artık mafyatik iktidarla da mücadele ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bundan sonraki süreç öyle bir sürece gidiyor\"

\"BU BÜTÇE ZANGOÇLARIN BÜTÇESİ\"

CHP sıralarından sık sık alkış alan Tezcan’ın konuşmasına AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Tezcan, Süleyman Soylu’nun Demokrat Parti’de siyaset yaparken AK Parti aleyhine açıklamalar yaptığını kaydederek şunları söyledi: \"2008\'de bakın, ne diyor AK Parti Genel Başkanı için: \"Gündüz imamı, gece papazı oynuyor.\" Ben söylemiyorum, Süleyman Soylu\'nun sözü. Erdoğan için söylediği söz bu: \"Gündüz imamı, gece papazı oynuyor.\" Sayın Bakan, kilisenin papazını söylüyorsun da bu kilisenin zangocu kim, zangocu? Bir de zangocunu söyle bakalım. Papazı söyledin, zangocu söyle. Zangoçluk görevi sana mı düştü? Kilisenin zangocu sensen -bir şeyi itiraf edeyim- bu görevi bihakkın yerine getirdiğine hiç şüphe yok ama zangoçlara da gelecek yok, zangoçlara da gelecek yok, onu bilmende fayda var. Böyle bir bütçe Türkiye\'nin hiçbir geleceğine cevap vermeyecektir. Bu bütçeye \"hayır\" diyeceğiz. Bu bütçe zangoçların bütçesidir, zangoçları bütçesi, \"hayır\" diyeceğiz.\"

BAHÇEKAPILI: HRİSTİYAN MİLLETVEKİLERİNİN İNANÇLARINA SAYGI GÖSTERMEK GEREKİYOR

Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Hristiyan milletvekilleri olduğunu belirterek “Sayın Tezcan, aramızda Hristiyan olan sayın milletvekilleri var. Kilise ve zangocu aşağılayarak öyle yaptıysanız eğer bu hoş bir durum değil. Dediğim gibi, aramızda Hristiyan olan milletvekilleri var, onların da inançlarına saygı göstermek gerekiyor. Onu örnekleyerek, aşağılama anlamında ironi yaparak onu söylediyse eğer -ki öyle söyledi- biraz yakışık almadı\" dedi.

ESEYAN:ŞİDDETLE KNIYOR, ÖZÜR TALEP EDİYORUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, Tezcan’ın sözlerine tepki göstererek özür dilemesini istedi. Eseyan “Sayın Tezcan, konuşmasında, özellikle pek çok itiraz edilecek şey söyledi ama herhâlde arka planındaki Hristiyan vatandaşlarla Hristiyanlık kavramının ne kadar olumsuz olduğun gösteren işte \"papaz\" gibi, \"zangoç\" gibi, \"kilise\" gibi Hristiyanlıkla ilgili önemli değerleri bir hakaret ve ön yargılı bir itham olarak kullandı. Ben bir Hristiyan vatandaşı olarak bunu şiddetle kınıyorum ve özür talep ediyorum. Lütfen.\"

Öte yandan Bülent Tezcan bu ifadelerin kendisine ait olmadığını Süleyman Soylu’nun cümleleri olduğunu, Hristiyan vatandaşlara hakaret etmediğini bildirdi.