Meclis'te yumruklu-tekmeli kavga

T24

Tartışmanın sürmesi üzerine, Tankut ve Aksak birbirlerinin üzerine yürüdü. Aksak'ın yumruk savurması üzerine Tankut da tekme attı. Aksak, dengesini kaybederek yere düştü.Milletvekilleri araya girerek, Tankut ve Aksak'ı ayırdı. MHP sıralarına giden Tankut, buradan Aksak'a ''seninle hesaplaşacağız'' diye bağırdı.Bu arada TBMM Başkanvekili Sadık Yakut birleşime bir süre ara verdi. Verilen arada da Genel kurul Salonundan ayrılmayan MHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışmalar devam etti.AKP Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ise Tankut'a, ''Ne hesabı? Hem vuruyorsun hem de 'hesap soracağım' diyorsun. Kimden hesap soruyorsun?'' diyerek tepki gösterdi. Kurt, daha sonra MHP sıralarına yürümek istedi.Her iki partinin grup başkanvekilleri araya girerek milletvekillerini sakinleştirdi.Tasarının 5. maddesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.