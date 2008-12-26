Meclis'te yumruklar konuştu

TBMM Genel Kurulu'nda yolsuzluk ve ihbar tartışmaları yumruklu kavgaya yolaçtı. DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık tartışma sırasında kendisine "ihbarcı" diyen CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nu yumrukladı.



Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan karaciğer nakliyle ilgili iddia, TBMM Genel Kurulunda gerginliğe yol açtı. DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, kendisini “ihbarcılık” ile suçlayan CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na yumruk attı.



Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, DTP'li Sırrı Sakık'ın dünkü bütçe görüşmelerinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi hakkındaki iddialara değindi. Çalık, iddia konusu olan Muş'lu kanamalı bir hastanın ambulans helikopterle Malatya'ya getirildiğini, 10 gün sonra tekrar ambulansla Muş'a gönderildiğini bildirdi.

Konunun Sağlık Bakanlığı tarafından da incelenmeye başlandığını anlatan Çalık, Turgut Özal Tıp Merkezinin karaciğer nakli konusunda dünyadaki iki önemli merkezden biri olduğunu söyledi.



Çalık'ın konuşmasını tamamlandıktan sonra DTP'li Sakık, ayağa kalkarak TBMM Başkanvekili Meral Akşener'den “sataşma olduğu” gerekçesiyle söz istedi. Akşener, şahsına yönelik bir sataşma olmadığını belirterek söz veremeyeceğini söyledi.



Bu sırada ayağa kalkan CHP Malatya Milletvekili Aslanoğlu, dün akşamki görüşmelere ilişkin tutanağı göstererek, “Ne sözü istiyorsun. İhbarcısın, ihbarcı...” diye bağırdı.

Bunun üzerine “Terbiyesizlik etme, bana 'ihbarcı' diyemezsin” şeklinde bağıran DTP'li Sakık, Aslanoğlu'nun üzerine yürüdü.



CHP sıralarına giren Sakık, Aslanoğlu'na iki kez yumruk salladı. Bunlardan biri Aslanoğlu'na isabet etti. TBMM İdare Amirlerinin ve diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi.



TBMM Başkanvekili Meral Akşener, birleşime ara verdi. Verilen arada da karşılıklı bağrışma ve tartışmalar devam etti.



'Keşke olmasaydı'



Daha sonra kulise çıkan Sakık, DTP'li milletvekilleri tarafından sakinleştirildi. Sakık, dünkü bütçe görüşmelerinde Ege Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Hastanesinin raporlarına rağmen bir hastaya karaciğer nakli ameliyatı yapıldığını söylediğini bildirdi.



“2 rapora rağmen nasıl ameliyat yaparsınız?” diye hastane yönetimiyle görüştüğünü anlatan Sakık, “Ben de dün akşam ironi yaptım. Bakana dedim ki 'lütfen bunu araştırın'. Ben de ironi yaparak 'ihbar ediyorum' dedim. Ama bugün 2 kez çıkıp bana 'ihbarcı' diye bağırıyor. Hakarete varan bir şey olmaz ki... Zaten ben onunla da muhatap değilim. İhbarcılık kelimesi ağır bir kelime; onu hazmedemem. Gergin bir ortam vardı. Ben sadece kurulları göreve davet etmiştim. Dengemi kaybettim. Keşke olmasaydı. Üzgünüm” diye konuştu.



Aslanoğlu'ndan özür dileyip dilemeyeceğine ilişkin soru üzerine Sakık, “Mevlüt Beyle benim ne alıp veremediğim var?” diye sordu.



Genel Kurula verilen aranın ardından kuliste CHP milletvekilleriyle oturan Aslanoğlu, Sakık'ın konuşmasına ilişkin dünkü Genel Kurul tutanaklarını gazetecilere gösterdi.



'Atmaya çalıştı ama gelmedi'



Aslanoğlu, Sakık'ın konuşmasından alıntı yaparak “ihbarcı” ifadesini kullandığını söyledi.

Kendisine yumrukların isabet edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine Aslanoğlu, “Atmaya çalıştı, ama gelmedi” karşılığını verdi.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Sakık'ın davranışının doğru olmadığını ifade ederek, CHP'li Mevlüt Aslanoğlu'ndan özür diledi. Sakık'ın, ne kadar haklı olursa olsun böyle davranmaması gerektiğini ve davranışını doğru bulmadığını belirten Türk, “Arkadaşlarımız, Meclis çalışmalarında daha duyarlı olmalı” dedi.