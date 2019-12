Meclis'te yumruklar konuştu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda RTÜK bütçesi görüşülürken yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. RTÜK Başkanı Zahit Akman’ın salondan çıkarılmasını isteyen muhalefet milletvekilleri ile AKP’liler arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgayla bitti.



Cumhurbaşkanlığı, Meclis, RTÜK ve Sayıştay’ın 2009 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bugünkü toplantısı, tartışmalı başladı, gerginlik yumruklaşmaya kadar vardı.



Akman'a ağır eleştiri



Komisyon Başkanı AKP’li Sait Açba'nın toplantıyı açmasının ardından, CHP’li Akif Hamzaçebi, usul hakkında söz istedi. RTÜK bütçesinin bugün görüşüleceğini anımsatan Hamzaçebi, RTÜK Yasası’na göre, radyo ve televizyon yayınlarının Anayasanın genel ilkelerine, genel ahlaka, milli güvenliğe, toplumun milli ve manevi değerlerine uygun olması gerektiğini

söyledi. RTÜK'ün bu hükümlere göre yayınları denetlediğini belirten Hamzaçebi, ''Doğal olarak bu kurul başkanının ve mensuplarının da toplumda herhangi bir şekilde tartışılmayacak kişiler olması gerekir'' dedi.



Akman'ın, bir süredir kamuoyunda çok ciddi tartışmaların odağı olduğunu ve suçlamalarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Hamzaçebi, Akman'ın, bu iddialara karşı yaptığı açıklamaların ise tatmin edici olmadığını savundu. CHP'li Hamzaçebi, Akman'ın, Almanya'daki Deniz Feneri iddianamesinde adının olmadığını söylemesine rağmen, iddianamenin 20 yerinde adının geçtiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Hamzaçebi'nin sözlerine devam etmesine AKP milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun üzerine Hamzaçebi, Akman'ın, RTÜK Yasası’na aykırı olarak komisyonda sunum yapmasını, parlamento adına üzüntü verici bulduğunu kaydetti.



'Aklınızı başınıza getirmesini biliriz'



DTP’li Hasip Kaplan da bütçeler üzerindeki konuşma sürelerinin kısıtlanmasını eleştirdi. Kaplan, ''Böyle yapılınca, denetim yapılmadan bütçeleri kabul etme durumu ortaya çıkıyor. Burada her şeyi konuşmak istiyorum, Alman mahkemelerinin kararını konuşmak istiyorum.

Bize konuşma imkanı tanınmazsa, RTÜK Başkanı konuşmaya başlayınca biz de burayı

terk ederiz. Kendi kendine konuşur, size konuşur'' dedi.

Kaplan'ın, sözlerine devam etmesi üzerine AKP sıralarından, ''Bu adamın aklı başında değil'' lafı atıldı. Bu söze Kaplan, ''Sizin, aklınızı başınıza getirmesini biliriz'' diye tepki gösterdi.



'Terbiyesiz, ahlaksız, alçak'



Bu sırada DTP'li Kaplan, ile AKP'li Ömer Faruk Öz arasında hakarete varan tartışmalar yaşandı. Kaplan'ın, ''Sen çok konuştun'' sözlerine Öz, ''Terbiyesiz, ahlaksız'' diye yanıt verdi. Kaplan ve Öz, birbirlerine karşılıklı olarak ''Sus'', ''Sen sus'' diye bağırdılar.

Kaplan, Öz'e, ''Sen sus, terbiyesiz sensin. Senin terbiyesiz kelimelerini duymak zorunda değilim'' derken; Başkan Açba'ya, ''Komisyon üyelerinin, terbiyesizliğine hakim ol. Dün sabrettim ama bugün sabretmeyeceğim. Bunu açıkça söylüyorum'' diye seslendi.

Hasip Kaplan, kendisine laf atan AKP'lilere, ''Alçaklığın kimde olduğu belli'' karşılığını verdi.



'Meclis babanızın malı mı?'



Tartışmaya katılan CHP’li Gürol Ergin de ''Meclis babanızın malı mı? Hadi memleketi babanızın malı sandınız, Meclisi de babanızın malı mı zannettiniz? Başbakanı söver, eski Meclis Başkanı söver, burada oturan söver, nedir bu ya?'' diye AKP’lilere tepki gösterdi.

DSP’li Harun Öztürk de ''Burada Meclis bütçesi görüşülüyor, her şey tartışılacak, herkes hesap verecek. Burada hükümetin her türlü icraatı eleştirilecek, kimse bundan muaf olamaz'' diye konuştu.

Komisyon Başkanvekili, AKP’li Altan Karapaşaoğlu da ''Gidersin milletin karşısına, orada konuşursun'' diyerek, laf atan ve konuşan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Açba, sunumunu yapmak üzere TBMM Başkanı Köksal Toptan'a

söz vererek, tartışmaya son verdi.



Akman'ın konuşmasına protesto



Komisyonda daha sonra Sayıştay bütçesi görüşüldü. Sayıştay Başkanı Mehmet Damar'ın konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Sait Açba, sunumunu yapmak üzere RTÜK Başkanı Zahid Akman'a söz verdi. CHP'li Gürol Ergin ile DTP'li Hasip Kaplan, Akman'ın konuşmasını protesto etmek amacıyla ayağa kalkarak, ellerindeki metinleri okumaya başladı.



Ergin, ''100 yılın en büyük yolsuzluk davası olan Deniz Feneri davasının asli faillerinden olduğu Alman yargısınca karara bağlanan bir kişinin RTÜK Başkanı olarak kalmasını, Almanya'ya giremezken, buraya gelmesini doğru bulmuyoruz. Kendisini protesto ediyor, dinlemeye değer bulmuyoruz ve CHP olarak toplantıyı terk ediyoruz'' dedi.

Daha sonra CHP'li milletvekilleri ile DTP'li Kaplan, toplantı salonunu terk etti.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Sait Açba da toplantıya ara verdiğini açıkladı.



Karapaşaoğlu, CHP'lilerin üzerine yürüdü



Muhalefet milletvekilleri salondan ayrılırken, CHP'li komisyon üyeleri ile AKP'li Altan Karapaşaoğlu arasında tartışma çıktı. Karapaşaoğlu'nun, CHP'li milletvekillerini, salondan ayrılmaları nedeniyle eleştirerek, ''Komisyon üyelerinin kültürlü olması lazım'' sözlerine,

Gürol Ergin, ''Ama aynı zamanda ahlaklı olması lazım. Hepinizi ahlaka sahip çıkmaya davet ediyorum'' karşılığını verdi.



Altan Karapaşaoğlu, CHP'li milletvekillerini, ''şov yapmakla'' suçladı; Gürol Ergin ise ''şov yapmadıklarını, ahlaksızlığa karşı çıktıklarını'' söyledi. Ergin, ''Hiç bir ahlaksız adamın yanında yer almayın...'' dedi. CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu da Karapaşoğlu'na,

''Altan Bey siz komisyon yöneticisisiniz, Lütfen ama lütfen... '' diye seslendi.

Ergin'in, ''Ahlaksızlık şovu yapıp, ondan sonra da kalkıp konuşmaya...'' şeklindeki sözlerine AKP'liler tepki gösterdi.

Bu sırada, Komisyon Başkanlık Divanı kürsüsünde bulunan Karapaşoğlu da toplantı salonunun kapısındaki CHP'lilerin üzerine yürüdü. Karapaşaoğlu'nu, araya giren polisler engelledi.

AKP'li Hasan Fehmi Kinay da Karapaşaoğlu'nu durdurmaya çalıştı ve eliyle ağzını kapattı. Bu sırada, toplantı salonunda kargaşa yaşandı. Daha sonra salondan çıkarılan Altan Karapaşaoğlu, odasına geçti. Karapaşaoğlu'nun yüksek tansiyonu nedeniyle doktor çağrıldı.



'Sizi polise vurdururum'



Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Saymanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Altan Karapaşaoğlu'nun daha önce Gürol Ergin'e yönelik, ''Sizi polise vurdururum'' dediğini öne sürdü. Özyürek, şöyle konuştu:

''Bu durumu onun yüzüne vurunca, üstümüze yürüdü. Başkanlık divanındaki Başkanvekili, bir komisyon üyesi milletvekiline saldırıyorsa bu parlamentonun ne hale geldiğini siz düşünün. Bunun kaynağında ne var? Almanya'daki Deniz Feneri davasında suçlu olduğu Türkiye'deki suçluların başında yer aldığı ilan edilen birisini buraya oturtup konuşturmaya kalkarsanız; bu durum, bu parlamentoya saygısızlıktır. Bu, dürüstlüğe, ahlaka aykırıdır, buna tepki gösteren CHP'yi döverek, söverek yıldırmaya çalışıyorlar.''



Akman, milletvekillerini kınadı



Verilen yarım saatlik aradan sonra toplantı yeniden başladı. Muhalefet milletvekillerinin katılmadığı toplantıda, Başkanvekili Altan Karapaşaoğlu da komisyonda yer almadı. Toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Zahid Akman, bazı milletvekillerinin, kendisine yönelik iddiaların cevabını bekleme ''nezaketi'' göstermeden, alonu terk etmesini,

''antidemokratik'' diye değerlendirdi ve bu tavrı kınadı.

Akman'ın konuşması bittikten sonra muhalefet milletvekilleri toplantıya katıldı.