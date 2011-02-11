Meclis'te yumruklar konuştu

T24- Meclis'te 'torba tasarı'nın içinde yer alan öğrenci affından terör suçlularının yararlanmaması yönündeki düzenleme görüşülürken kavga çıktı.

Kürsüde konuşan Hasip Kaplan 'Sayın Öcalan' ifadesini kullandı. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili araya girerek Kaplan'ın sesini kesti ve "40 bin kişinin katiline sayın diyemezsiniz" diye konuştu. Hasip Kaplan'ın ardından kürsüye çıkan AK Partili Nurettin Canikli, edilen yemini hatırlattı ve "Herkesi ahlaka davet ediyorum" dedi.

Bu sırada BDP'liler kürsüye yürürken, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ile BDP'li Sırrı Sakık karşı karşıya geldi. Sakık'ın ittiği Yeni yere düştü.

Daha sonra, Meclis televizyonunun görüntülerine yansımayan ancak salondaki gazetecilerin tanık olduğu yumruk olayı yaşandı. Sakık bu kez AK Partili Mehmet Erdoğan ile karşı karşıya gelirken, Erdoğan'ın boğazını sıkması üzerine Sakık da yumruk attı.

Küfürlerin de havada uçuştuğu oturuma 1 saat verildi. Aranın ardından, Başkanvekili Sadık Yakut, yaşananlar dolayısıyla talepleri doğrultusunda dört siyasi partinin grup başkanvekillerine söz verdi. Başkanvekilleri de konuşmalarında sağduyu çağrısı yaptı.

Tutanaklara geçen konuşmalar



Sıırrı Sakık'tan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'a: "Burada arkadaşlarımız çıkıp konuşuyor. Sizin hoşunuza gitmeyen sözcükler sarfetmiş olabilirler. Eleştirebilirsiniz ama emir kipleriyle bizi tehdit etmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunu herkes böyle bilsin...

...'Siz 40 bin kişinin katiline böyle diyemezsiniz' diyor. Peki siz bizim beynimizin efendisi misiniz? Bizim değerlerimiz yok mu? Bizi sizden farklı kılan şey de siz 'terörist' diyorsunuz, biz 'terörist' demiyoruz. Niye? Bizim çocuklarımız ve kardeşlerimizdir...

...Birilerinin değerlerine saygı, birilerinin değerlerine de hakaret etme hakkını kimse size vermez biz de buna izin vermeyiz. Bedeli ne olursa olsun, emin olunuz ki... Bizim geliş nedenimiz bu halkı özgürleştirmektir."

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli: Bu kutsal çatı altında görev yapan, Anayasa'ya, bu milletin birliğine ve beraberliğine bağlılık yemini etmiş olan herkes, bu milletin birliğine, bütünlüğüne, resmi diline saygı duyacaktır. Bu milletin kendisine saygı duyacaktır. Eğer bunu yapmıyorsa önce millete, sonra kendisine ihanet ediyor demektir.

Haksızlık ediyor bu millete. Eğer biraz yüreğiniz, samimiyetiniz varsa ettiğiniz yemine uymak zorundasınız. Sizi ahlaklı olmaya davet ediyorum. Milletin vekiline, 'paralı asker' diyecek kadar küçülemezsiniz, aşağılaşamazsınız, çukura düşemezsiniz. Böyle rezalet olmaz. Bu kutsal çatı altında milletin vekiline hakaret edemezsiniz.''

BDP'li Kaplan: ''Ben Şırnaklı Hasip Kaplan, adınızı deftere yazdım...''