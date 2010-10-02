-MECLİSTE YOĞUN MESAİ BAŞLIYOR TBMM (A.A) - 02.10.2010 - TBMM'nin yeni yasama yılında, Genel Kurul Gündemi'nde bekleyen 200 kanun tasarısı ve teklifi bulunuyor. Yoğun bir mesainin ardından tatile giren ve 1 Ekim'de açılan Meclisi yeni yasamı yılında da aynı yoğunlukta bir gündem bekliyor. Meclisin gündeminde, komisyonlardaki çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul Gündeminde bekleyen 200 kanun tasarı ve teklifi bulunuyor. Gündemdekilerin 107'sini kanun tasarıları oluşturuyor. Sözkonusu tasarıların bazıları, komisyonlarda aynı konuya ilişkin verilen kanun teklifleri ile birleştirilerek Genel Kurula sunuldu. Bunlar arasında ''Türk Ticaret Kanunu'', ''Türk Borçlar Kanunu'', ''Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi'', ''Mali Kural Kanunu'', ''İller Bankası'', ''Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması'' ve ''Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarı'' gibi tasarılar yer alıyor. Gündemde, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları da bulunuyor. -UYUM DÜZENLEMELERİ- TBMM'de, Ekim ayı sonunda 2011 yılı bütçesinin görüşülmesine başlanacak. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile ilgili ve bağlı kurumların bütçeleri önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, ardından da Genel Kurul'da ele alınacak. Meclis, 12 Eylül'de referandumda kabul edilen Anayasa değişikliklerine uyum amacıyla çıkarılması gereken tasarılar için de yoğun mesai yapacak. Öncelikle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının değişiklik öngören düzenlemelerin Meclis'e sunulması ve ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Anayasa değişikliği doğrultusunda 20'yi aşkın yasada değişiklik yapılması gündeme gelecek. Bu düzenlemelerin bir paket olarak TBMM'ye sunulabileceği ifade ediliyor. -GEÇEN DÖNEMDE YASALAŞAN DÜZENLEMELER- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 28 Temmuz'da düzenlediği yasama yılı değerlendirme toplantısında, bu yasama yılında Meclise 170 kanun tasarısı ve 243 kanun teklifi verildiğini, çıkarılan kanun sayısının 93 olduğunu bildirmişti. Şahin, ''Ancak yasama yılında kanunlaşan tasarı ve tekliflerin toplam sayısı 141'dir. 88'i tasarı, 53'ü tekliftir. Bu farklılığın sebebi tasarı ve tekliflerin bir kısmının komisyonlarda birleştirilmiş olmasıdır'' demişti. Şahin, kanunlaşan 53 tekliften 22'sinin iktidar tarafından, 31'inin ise muhalefet partileri ve bağımsız milletvekillerince verildiğini ifade etmişti. Şahin, 23. Dönem başından bu yana Meclis'in 327 kanun çıkardığını belirtmişti. Bunlardan 3'ü Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade edilmiş ve Genel Kurulda yeniden görüşülerek kanunlaştırılmıştı.