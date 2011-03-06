-MECLİSTE YOĞUN HAFTA TBMM (A.A) - 06.03.2011 - Meclisi bu hafta da yoğun bir gündem bekliyor. TBMM Genel Kurulu, haftaya, görüşmeleri yarım kalan Sulama Birlikleri Tasarısı ile başlayacak. ''Temel Kanun'' olarak iki bölüm halinde görüşülen tasarının, geçici, yürütme ve yürürlük maddeleri dışındaki maddeleri kabul edilmişti. Genel Kurulda, daha sonra, gündemin ön sıralarına çekilen sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilenlere emeklilik ve istihdam imkanı sağlayan tasarı görüşülecek. Tasarıyla, en az ilköğretim mezunu olanlar, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayanlar, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyenler ve 26 yaşından gün almayanlar sözleşmeli er olabilme imkanı getiriyor. Sözleşme, 29 yaşın bitirildiği yılın sonuna kadar uzatılabilecek. TSK'dan ilişiği kesilenlere, emsali rütbedekilere denk özlük hakları üzerinden emeklilik imkanı sağlıyor. Tasarının en önemli unsurlarından biri, ilişik kesmeye esas bilgi ve belgeler bu kişilerin dosyalarından çıkarılması olacak. Tasarı ''temel kanun'' olarak görüşülecek. Genel Kurulda, ayrıca Türkiye ile Suriye arasında imzalanan anlaşmaların onaylanmasını öngören tasarılar da görüşülerek yasalaştırılacak. Seçim kararının alınmasının ardından İçişleri, Ulaştırma ve Adalet bakanlıklarına atanacak yeni bakanların da bu hafta TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi bekleniyor. Genel Kurul, 8 Mart Salı, 9 Mart Çarşamba ve 10 Mart Perşembe günleri saat 20.00'ye kadar çalışacak. -KOMİSYONLAR- TBMM'deki komisyonlar da gündemlerindeki konuları ele alacak. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifinin görüşmelerine, 8 Mart Salı günü, Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edilecek. Teklifin 12 maddesi geçen hafta kabul edilmişti. Spor faaliyetlerinin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak tahkim yoluyla çözülmesini öngören Anayasa değişikliği teklifi, 9 Mart Çarşamba günü Anayasa Komisyonunda görüşülecek. AK Parti, CHP, MHP ve BDP'li 296 milletvekilinin imzasıyla verilen teklif, Anayasanın ''Sporun geliştirilmesi''ni düzenleyen 59. maddesine, ''Spor faaliyetlerinin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak zorunlu tahkim yolu ile çözülmesi, kanunla öngörülebilir. Ancak, alacak haklarına ilişkin hükümler saklıdır'' fıkrasının eklenmesini öngörüyor. Spor Ekonomisti Tuğrul Akşar, spor kulüplerinin mali ve yönetişim sorunları konusunda, 8 Mart Salı günü Sporda Şiddet Araştırma Komisyonuna bilgi verecek.