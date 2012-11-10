T24 LogoT24 Logo
Politika

Meclis'te, yine gerilimli anlar yaşandı!

Türkkan: Ya beni dinleyeceksiniz ya da yüreğiniz yetiyorsa gelip konuşacaksınız

10 Kasım 2012 11:34

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısı'nın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nun, yine tartışmalara neden olan görüntülere sahne olduğu açıklandı. MHP'li Lütfü Türkkan'ın, ''Milletvekilleri kulislere toplandıkça biz de bağırıyoruz" sözleriyle gerilime neden olan tartışmada bir takım küfürlerin sarfedildiği belirtildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'nın, tasarının 20. maddesine verilen önerge üzerinde yaptığı konuşmada, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın kulise çıkan milletvekillerini Genel Kurul'a getirmek için koştuğunu ifade ettiği belirtildi.

Türkkan, ''Milletvekilleri kulislere toplandıkça biz de bağırıyoruz, ''Koş Ramazan koş, kulise koş. Burada ciddiyetinizi koruyun, ya oturun veya gidin maç seyredin, evinizde yatın'' dedi.

Türkkan'ın AKP sıralarına dönerek, ''Ben sizin yerinizde olsam bu yasanın karşısına dikilirdim. Aslan gibi dikilirim. Biraz namus, biraz onur, biraz haysiyet, biraz şeref varsa. Bu ihanet İçişleri Bakanı'na, Komisyon Başkanı'na yakışmıyor. Biz her ikisini de milli biliriz, bu memleketin bütünlüğüne inandığını biliriz'' şeklindeki ifadeleri üzerine AK Parti'li milletvekilleri sözlerini geri almasını isteyerek, önce sıra kapaklarına vurarak tepkilerini gösterdiği, arkasından kürsüye doğru yürüdükleri belirtildi.


Birleşime ara verildi


MHP İstanbul milletvekilleri Celal Adan ve Ali Torlak, kürsüye gelerek AK Parti'li milletvekillerinin Türkkan'a doğru yürümesini engelledi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Genel Kurul'da gerginlik yaşanması üzerine birleşime ara verdi.

Tartışmanın verilen ara sırasında da sürdüğü ifade edildi. Türkkan'a tepkilerini sürdüren AKP'li bazı milletvekilleri, ''Çık git, defol'' şeklinde bağırdığı belirtildi. Ardından Türkkan'ın, kendisini Genel Kurul'dan çıkarmak isteyen MHP'li milletvekillerine kızarak yerine oturduğu bildirildi.


'Kimseye hakaret amaçlı bir söylemim olmadı'


Birleşimi açan Başkanvekili Yakut'un, Türkkan'ı özür dilemek üzere kürsüye davet mes, üzerine kürsüye gelen Türkkan, ''Kimsenin şahsıyla alakalı, hakaret amaçlı bir söylemim olmadı'' demesi üzerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. Türkkan, ''Ya beni dinleyeceksiniz ya da yüreğiniz yetiyorsa gelip konuşacaksınız'' dedi.

Türkkan, oturduğu yerden kendisine, ''Delikanlıysan, erkeksen, adamsan gel dışarıda söyle'' diye bağıran AKP'li bir milletvekiline, ''Babanı göndereceksin babanı, sen değil'' şeklinde karşılık verdiği söylendi.


'İdamla yargılandım, celsede dik durmuş bir adımım'


Türkkan'ın, Başkanvekili Yakut'a, ''Sayın Başkan ya susturacaksın ya yerime oturacağım. Böyle şey olur mu '' dediği ifade edildi. Bazı milletvekillerinin kendisine laf atması üzerine Türkkan, sözlerini tekrar ederek, düzenlemenin, ''MHP'nin onuru, şerefi, haysiyeti kadar önem verdiği bir yasa'' olduğunu söyledi. Türkkan, ''İdamla yargılandım, celsede dik durmuş bir adımım. Bu ne ya'' ifadesini kullandı.

Tartışmanın uzaması üzerine Yakut'un, birleşime ikinci kez ara verdiği fakat buna rağmen tartışmanın arada da sürdüğü açıklandı. AKP'li bazı milletvekillerinin, Türkan'a, ''Namussuz sensin, namussuzun en büyüğü sensin. Adam gibi özür dileyeceksin. Terbiyesizlik, şerefsizlik yapma'' şeklinde bağırdığı bildirildi.


Türkkan'a kınama cezası


Yakut'un, birleşimi tekrar açtığında, Türkkan'ın davranışının kınama cezasını gerektiren bir fiil olduğunu belirterek, kendisine İçtüzük uyarınca kınama cezası verilmesini teklif ettiği belirtildi. Yakut, isterse kendisi veya bir arkadaşının savunma yapma hakkı bulunduğunu belirtti. Kınama verilmesi, AKP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiği açıklandı.

ETİKETLER

mhpakplütfü türkkanbüyükşehir belediyesi kanun tasarısıtartışmameclisgenel kurul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24