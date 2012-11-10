Meclis'te, yine gerilimli anlar yaşandı!

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısı'nın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nun, yine tartışmalara neden olan görüntülere sahne olduğu açıklandı. MHP'li Lütfü Türkkan'ın, ''Milletvekilleri kulislere toplandıkça biz de bağırıyoruz" sözleriyle gerilime neden olan tartışmada bir takım küfürlerin sarfedildiği belirtildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'nın, tasarının 20. maddesine verilen önerge üzerinde yaptığı konuşmada, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın kulise çıkan milletvekillerini Genel Kurul'a getirmek için koştuğunu ifade ettiği belirtildi.

Türkkan, ''Milletvekilleri kulislere toplandıkça biz de bağırıyoruz, ''Koş Ramazan koş, kulise koş. Burada ciddiyetinizi koruyun, ya oturun veya gidin maç seyredin, evinizde yatın'' dedi.

Türkkan'ın AKP sıralarına dönerek, ''Ben sizin yerinizde olsam bu yasanın karşısına dikilirdim. Aslan gibi dikilirim. Biraz namus, biraz onur, biraz haysiyet, biraz şeref varsa. Bu ihanet İçişleri Bakanı'na, Komisyon Başkanı'na yakışmıyor. Biz her ikisini de milli biliriz, bu memleketin bütünlüğüne inandığını biliriz'' şeklindeki ifadeleri üzerine AK Parti'li milletvekilleri sözlerini geri almasını isteyerek, önce sıra kapaklarına vurarak tepkilerini gösterdiği, arkasından kürsüye doğru yürüdükleri belirtildi.



Birleşime ara verildi



MHP İstanbul milletvekilleri Celal Adan ve Ali Torlak, kürsüye gelerek AK Parti'li milletvekillerinin Türkkan'a doğru yürümesini engelledi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Genel Kurul'da gerginlik yaşanması üzerine birleşime ara verdi.

Tartışmanın verilen ara sırasında da sürdüğü ifade edildi. Türkkan'a tepkilerini sürdüren AKP'li bazı milletvekilleri, ''Çık git, defol'' şeklinde bağırdığı belirtildi. Ardından Türkkan'ın, kendisini Genel Kurul'dan çıkarmak isteyen MHP'li milletvekillerine kızarak yerine oturduğu bildirildi.



'Kimseye hakaret amaçlı bir söylemim olmadı'



Birleşimi açan Başkanvekili Yakut'un, Türkkan'ı özür dilemek üzere kürsüye davet mes, üzerine kürsüye gelen Türkkan, ''Kimsenin şahsıyla alakalı, hakaret amaçlı bir söylemim olmadı'' demesi üzerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. Türkkan, ''Ya beni dinleyeceksiniz ya da yüreğiniz yetiyorsa gelip konuşacaksınız'' dedi.

Türkkan, oturduğu yerden kendisine, ''Delikanlıysan, erkeksen, adamsan gel dışarıda söyle'' diye bağıran AKP'li bir milletvekiline, ''Babanı göndereceksin babanı, sen değil'' şeklinde karşılık verdiği söylendi.



'İdamla yargılandım, celsede dik durmuş bir adımım'



Türkkan'ın, Başkanvekili Yakut'a, ''Sayın Başkan ya susturacaksın ya yerime oturacağım. Böyle şey olur mu '' dediği ifade edildi. Bazı milletvekillerinin kendisine laf atması üzerine Türkkan, sözlerini tekrar ederek, düzenlemenin, ''MHP'nin onuru, şerefi, haysiyeti kadar önem verdiği bir yasa'' olduğunu söyledi. Türkkan, ''İdamla yargılandım, celsede dik durmuş bir adımım. Bu ne ya'' ifadesini kullandı.

Tartışmanın uzaması üzerine Yakut'un, birleşime ikinci kez ara verdiği fakat buna rağmen tartışmanın arada da sürdüğü açıklandı. AKP'li bazı milletvekillerinin, Türkan'a, ''Namussuz sensin, namussuzun en büyüğü sensin. Adam gibi özür dileyeceksin. Terbiyesizlik, şerefsizlik yapma'' şeklinde bağırdığı bildirildi.



Türkkan'a kınama cezası



Yakut'un, birleşimi tekrar açtığında, Türkkan'ın davranışının kınama cezasını gerektiren bir fiil olduğunu belirterek, kendisine İçtüzük uyarınca kınama cezası verilmesini teklif ettiği belirtildi. Yakut, isterse kendisi veya bir arkadaşının savunma yapma hakkı bulunduğunu belirtti. Kınama verilmesi, AKP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiği açıklandı.