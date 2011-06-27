-MECLİSTE YENİ DÖNEM YARIN TBMM (A.A) - 26.06.2011 - Meclis 24. Döneme yarın yemin töreni ile başlayacak. Yemin törenine ilişkin hazırlıklar da tamamlandı. Alınan bilgiye göre, TBMM yönetimi, yarın yapılacak yemin töreni için 3 farklı davetiye hazırladı. Gece geç saatlere kadar sürecek yemin törenini izleyecek milletvekili yakınları, Genel Kurul izleyici locasına davetiye ile girebilecek. Yoğunluğun önlenmesi amacıyla, il sırasına göre davetiyeler de farklı hazırlandı. Adana-Eskişehir milletvekillerinin yakınları 15.00-18.00, Erzurum-Kırıkkale 18.00-21.30, Kırklareli-Zonguldak ise 21.30'dan sonra törenin bitimine kadar yemin törenini izleyebilecek. TBMM yönetimi, gruplara milletvekili sayısının 3 katı davetiye gönderdi. İsteyen milletvekilleri yakınları için davetileri, gruplarından alabilecek.