-MECLİSTE YEMİN TÖRENİ SALI GÜNÜ TBMM (A.A) - 26.06.2011 - Meclis'te 24. Dönem, 28 Haziran Salı günü yapılacak yemin töreni ile başlayacak. Genel Kurul, TBMM İçtüzüğünda öngörülen, ''milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00'de çağrısız toplanır'' hükmü uyarınca, 28 Haziran Salı günü toplanacak. Bu birleşimde, milletvekilleri andiçicek. Geçici başkanlık görevini, en yaşlı üye CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi üstlenecek. Ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Bilal Macit, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Akış, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ en genç milletvekilleri olarak geçici katip üyelik yapacak. Genel Kurul, bu birleşimde milletvekillerinin andiçmesinin bitimine kadar çalışacak. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurul gece geç saatlere kadar çalışması bekleniyor. Anayasaya göre, milletvekillerinin andı şöyle: ''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.'' Bu toplantıda andiçme işlemini yapamayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçecek. -MECLİS 25. BAŞKANI'NI SEÇECEK- Yemin törenin ardından TBMM'nin 25. Başkanı'nın seçimi için takvim de işlemeye başlayacak. Buna göre, yemin töreninden sonra, Meclis, Başkan seçimi için çalışmalara 5 gün ara verilecek. Bu 5 günlük arada Meclis Başkanı adayları belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapılacak. Başkanlık için başvuru süresinin 2 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'te sona ermesi, seçimin ise 3 Temmuz Pazar günü yapılması bekleniyor. Gizli yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki, üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Danışma Kurulunda, Meclis Başkanlık seçimi turlarının 3 Temmuz Pazar günü yapılması kararı alınacak. Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı oluşacak. Bunun için siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek, başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacak. Öte yandan, TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis'in 1 Temmuzdan sonra da çalışmalarına devam etmesi için Danışma Kurulunda karar alınacak.