Meclis'te 'tutuklu vekil' gerginliği

Meclis Genel Kurulu'nda 'tutuklu vekiller' gerginliği yaşandı. Daha önceden kürsüde bardak kıran BDP'li Hasip Kaplan, konuyla ilgili konuşması sırasında kendisine laf atılınca yine sinirlenerek bardağı kürsüye vurdu.

BDP Grup Başkanvekili Kaplan, AK Parti'nin 'bazı kanunların görüşülmesinin öne alınması' önerisi üzerine söz aldı. Konuyu tutuklu vekillere getiren Kaplan, eleştirilerde bulundu. Kaplan'ın bağırarak konuşması üzerine Genel Kurul'da arka sıralarda oturan AK Parti Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, ''Bağırma, hep böyle yapıyorsun'' diyerek laf attı. Kaplan, Aksoy'a, ''Konuşma ya terbiyesiz herif. Senin huyun bu. Tutuklu milletvekilleri varken nasıl saygısızlık, terbiyesizlik edebilirsin, utanmaz. Sende vicdan yok'' diye bağırdı. Ses tonununu yükselterek konuşmasını sürdüren Kaplan, bu sırada kürsüdeki bardağı da masaya vurdu.

'Meclis'i kitleriz'

Kaplan konuşmasında şunları söyledi:

''Ya bu milletvekilleri çıkacak ya da bu Meclis'i kilitleyeceğiz. Bunu hesabınıza, defterinize, vicdanınıza, kitabınıza yazın. Siz her şey değilsiniz. Tahammül edeceksiniz. Haklı olduğumuz için bağıracağız. Bunun ötesi yok. Yüreğiniz, vicdanınız varsa bir parti bir partiyle fikirle, seçimle, sandıkla yarışır. Siz haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, zorbalık, susturma, tutuklama, operasyon ile siyaset yapıyorsunuz. Bunun neresi ahlaki? 8 milletvekili tutukluyken bizim burada oturmamız züldür. Yeter, yeter, yeter...''

CHP'nin önerisine ret

Öte yandan, CHP'nin uzun tutukluluk süreleriyle ilgili araştırma önergesini görüşülmesini içeren grup önerisi kabul edilmedi.