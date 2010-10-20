-MECLİS'TE TÜRBAN TRAFİĞİ TBMM (A.A) - 20.10.2010 - AK Parti Grup Başkanvekillerinin, başörtüsü konusunu görüşmek üzere CHP Grubuna yaptıkları ziyaret sona erdi. Başkanvekilleri, MHP Grubunu ziyaret ediyor. Görüşme saat 11.45'te başladı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Ayşenur Bahçekapılı, Suat Kılıç, Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş'ın, CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi ile görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. CHP'li Grup Başkanvekilerinin görüşmeye ilişkin açıklama yapması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP'nin ardından MHP Grubuna geçti. Bozdağ, Bahçekapılı, Kılıç, Canikli ve Elitaş'ın MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır ile görüşmesi saat 11.45'de başladı.