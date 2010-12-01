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Politika

MECLİSTE ''TEMEL KANUN'' UZLAŞMASI  TBMM (A.A)

01 Aralık 2010 19:08

-MECLİSTE ''TEMEL KANUN'' UZLAŞMASI  TBMM (A.A) - 01.12.2010 - AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve bunların uygulamasına ilişkin tasarılar ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, başta sanayi ve ticaret kesimleri olmak üzere toplumun geniş kesimlerince bir an önce yasalaşması beklenen Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarısının, siyasi parti grupları arasında uzlaşmayla yasalaştırılmasını sağlamak amacıyla AK Parti, CHP, MHP ve BDP Grup Başkanvekillerini toplantıya çağırdı. Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır katılırken, BDP grubu katılmadı. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, CHP ve MHP gruplarıyla Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve bunların uygulanmasına ilişkin tasarılar ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarısının yasalaşması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Elitaş, toplamda 2 bin 750 maddeden oluşan bu tasarıların TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine 11 Ocak'ta başlanacağını ve 20 Ocak'ta bitirileceğini söyledi. Mustafa Elitaş, bütün tasarıların 10'ar bölüme ayrılarak görüşüleceğini, toplamda 90 bölümden oluşacağını ve siyasi parti gruplarının 10 bölümde bir isterlerse konuşacaklarını belirtti. Tasarılar için grubu bulunan partilerin katılımıyla bir komisyon oluşturulacağını da bildiren Elitaş, Komisyonun 6 Aralık Pazartesi günü çalışmaya başlayacağını söyledi.  Elitaş'ın verdiği bilgiye göre, Komisyonda uzlaşma çerçevesinde hareket edilecek, üzerinde uzlaşma sağlanan önergelere Grup Başkanvekilleri imza koyacak. Uzlaşılamayan önergeler ise bugün TBMM Başkanı Şahin ile bir araya gelen grup başkanvekillerince ele alınacak.  BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, toplantıya mazeret bildirerek katılmadıklarını ifade ederek, uzlaşmaya varılan tasarıları desteklediklerini, bunu daha önce de açıkladıklarını söyledi. 

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